Hindistan’da PUBG Mobile oynayan 10 kişi polis tarafından tutuklandı

Hindistan’da gençlerin şiddete yönelmesi ve okul performansını düşürdüğü gerekçesiyle Gujarat eyaletinde PUBG Mobile oynamak yasaklandı. Gujarat’ta bulunan dört şehirde eyalet polisi tarafından verilen karara göre 30 Mart’a kadar PUBG Mobile suç sayılmakta.

Gujarat’ın Rajkot şehrinde PUBG Mobile oynadığı tespit edilen 10 vatandaşın dün akşam saatlerinde polis tarafından tutuklandığı duyuruldu.

PUBG Mobile Oynayanlara Hapis Cezası

Tutuklanan vatandaşlar, Hint Ceza Kanununun 188. maddesine göre toplum önünde kanuna karşı gelmek, uzun süreli şiddet yaratmak ve “yaralamaya teşebbüs” gibi üç farklı sebepten hapis istemiyle yargılanacaklar.

Rajkot polis komiseri Manoj Agrawal, The Indian Express’e açıklama yaptı ve şimdiye kadar toplamda 12 vatandaşın PUBG oynadığı için polis tarafından tutuklandığını açıkladı. International Business Times’ın haberine göre Gujarat eyaletindeki Bhavnagar, Gir Somnath ve Surat kentlerinde yasak devam ediyor.

Tutuklanmayan vatandaşların soruşturma amaçlı telefonlarına el koyulurken, tutuklanan vatandaşların yargılanma süreci henüz başlamış değil. Hint Ceza Kanunununda bu şekilde yargılanan vatandaşlar, 200 Rupi (15 TL) ödemek ve maksimum bir ay hapis cezasına mahkum edilmekte.

PUBG’nin geliştirici firması Bluehole, Eurogamer’a konuyla alakalı konuştu;

“Hindistan’da ve küresel olarak tutkulu şekilde PUBG Mobile oynayan bir oyuncu topluluğuna sahip olmaktan ve PUBG Mobile’ı her zaman olduğu gibi en iyi oyun yapabilmek adına geri bildirimleri almaya devam etmekten dolayı gurur duyuyoruz”



