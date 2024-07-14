Hindistan'da yılın düğünü gerçekleşti! Kim Kardashin kurala uymadı

Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani, Mart ayından bu yana devam eden kutlamalarının ardından nihayet evleniyor. Yılın düğünü olarak tanımlanan düğün günlerce sürecek.

Mark Zuckerberg ile Bill Gates gibi ünlülerin de katıldığı törende Rihanna ve Justin Bieber’in de sahne alacak.

Dünyanın en zengin kişilerini de bir araya getirecek düğüne televizyon yıldızları Kim Kardashian ile Khloe Kardashian katıldı.

Çiftin düğününe katılan Amerikalı realite şov yıldızı Kim Kardashian, kıyafet kuralına uymadı.

43 yaşındaki Kim Kardashian, diğer birçok konuk gibi geleneksel bir kıyafetle düğüne katıldı. Ancak Kardashian'ın renk seçimi tepkilerin odağı oldu.

People dergisinin haberine göre, Kardashian'ın kırmızı giyme tercihi, bazıları tarafından düğünün görgü kurallarına aykırı olarak değerlendirildi.

Konukların düğünlerde beyaz giymemeleri gerektiği anlayışına benzer şekilde, modern Hindu kutlamalarında kırmızı, genellikle gelin için ayrılır. (NTV)

