Hindistan'dan bilim tarihini sarsacak iddia

Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Charaka, sağlık ve yaşam sistemi Ayurveda'nın yaratıcılarındandı. 5. yüzyılda yaşayan Aryabhata ise matematikçi ve astronomdu.

Öte yandan Bakan, teknolojinin gelecekte el vermesi halinde bilgisayarlarla konuşma konusunda Sanskrit’in ‘en uygun dil’ olacağını da savundu. Bu konuda da ulusal eğitim kurumlarına bir çağrı yapan Pokhriyal, Sanskrit'in ‘en bilimsel dil’ olduğunun ispatlanmasını da istedi.

Pokhriyal, “Bunu kanıtlamalıyız, Newton’ın keşfinden çok daha önce bizim metinlerimizde yerçekimi kavramından bahsediliyor” dedi.

Antik Hint bilimi üzerinde daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulunan Bakan, Charaka ve Aryabhata gibi bilim insanlarının yapıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Newton, 1687 tarihli ‘Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri’ adlı yapıtında evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koydu. Ancak kütle çekimi hakkında çalışmalara ilk kez 1665 yılında başladığı belirtilir.

Ramesh Pokhriyal’ın bu çıkışı Hindistan ve bilim dünyası için ilk değil. Daha önce de pek çok Hint siyasetçi, internetten uzay seyahatine kadar pek çok keşfin kendi topraklarında ortaya konulduğunu savunmuştu.

