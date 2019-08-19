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Hindistan'dan bilim tarihini sarsacak iddia

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

Yerçekimi kanunun Isaac Newton’dan yüzyıllar önce Hindistanlı bilginler tarafından bulunduğunu öne süren Hint Bakan, bilim insanlarına ‘yerli teorileri’ geliştirme çağrısında bulundu.

Hindistan'dan bilim tarihini sarsacak iddia

Hindistan’da İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanı Ramesh Pokhriyal, yerçekiminin İngiliz fizikçi Isaac Newton’dan önce Hint bilim insanları tarafından keşfedildiğini öne sürdü.

Pokhriyal, kutsal metinlerin 5. yüzyıl civarında yerçekiminde bahsettiğini savundu.

Antik Hint bilimi üzerinde daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulunan Bakan, Charaka ve Aryabhata gibi bilim insanlarının yapıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Pokhriyal, “Bunu kanıtlamalıyız, Newton’ın keşfinden çok daha önce bizim metinlerimizde yerçekimi kavramından bahsediliyor” dedi.

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Öte yandan Bakan, teknolojinin gelecekte el vermesi halinde bilgisayarlarla konuşma konusunda Sanskrit’in ‘en uygun dil’ olacağını da savundu. Bu konuda da ulusal eğitim kurumlarına bir çağrı yapan Pokhriyal, Sanskrit'in ‘en bilimsel dil’ olduğunun ispatlanmasını da istedi.

Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Charaka, sağlık ve yaşam sistemi Ayurveda'nın yaratıcılarındandı. 5. yüzyılda yaşayan Aryabhata ise matematikçi ve astronomdu.

Newton, 1687 tarihli ‘Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri’ adlı yapıtında evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koydu. Ancak kütle çekimi hakkında çalışmalara ilk kez 1665 yılında başladığı belirtilir.

Ramesh Pokhriyal’ın bu çıkışı Hindistan ve bilim dünyası için ilk değil. Daha önce de pek çok Hint siyasetçi, internetten uzay seyahatine kadar pek çok keşfin kendi topraklarında ortaya konulduğunu savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan yerçekimi

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