Hindistan'ı kum fırtınası vurdu

Hindistan’ın Delhi eyaletinde günlerdir süren sıcak hava dalgasından sonra kum fırtınası meydana geldi.
Delhi’de Pazartesi sıcaklık 48 dereceye yükselerek, Haziranın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Meteoroloji Dairesi’nin dün yaptığı açıklamada sıcaklığın düşmesinin beklendiğini açıklarken, özel Skymet Hava Durumu Ajansı ise Delhi genelinde şiddetli yağışların beklendiğini duyurmuştu.
Öte yandan ANI haber ajansında yer alan haberde, kötü hava koşulları nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda uçuşlara geçici olarak ara verildiği belirtildi.
(DHA)
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