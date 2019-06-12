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Hindistan'ı kum fırtınası vurdu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Delhi eyaletinde etkisini gösteren kum fırtınası, uçuşların aksamasına; trafiğin de yavaşlamasına neden oldu. Birçok bölgede görüş mesafesinin oldukça düştüğü belirtildi.

Hindistan’ın Delhi eyaletinde günlerdir süren sıcak hava dalgasından sonra kum fırtınası meydana geldi.

Delhi’de Pazartesi sıcaklık 48 dereceye yükselerek, Haziranın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün yaptığı açıklamada sıcaklığın düşmesinin beklendiğini açıklarken, özel Skymet Hava Durumu Ajansı ise Delhi genelinde şiddetli yağışların beklendiğini duyurmuştu.

Öte yandan ANI haber ajansında yer alan haberde, kötü hava koşulları nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda uçuşlara geçici olarak ara verildiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kum Fırtınası

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