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Uzay aracı Ay'ın yüzeyinden ilk görüntüyü gönderdi

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Hindistan’ın uzay aracı Chandrayaan-2, Ay yüzeyinden ilk görüntüsünü paylaştı. Görüntüde Apollo kraterleri ve Doğu Denizi havzası yer aldı.

Uzay aracı Ay'ın yüzeyinden ilk görüntüyü gönderdi

Fırlatılmasından yaklaşık bir ay sonra Ay'ın yörüngesine giren Hindistan’ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2, Ay yüzeyinden ilk görüntüyü gönderdi.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından paylaşılan görüntü, Ay yüzeyinden 2650 kilometre yükseklikten çekildi. Karede Apollo kraterleri ve Doğu Denizi (Mare Orientale) havzası detalı bir şekilde görülüyor.

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22 Temmuz’da fırlatılan Chandrayaan-2, 19 Ağustos’ta Ay’ın yörüngesine girmişti. Chandrayaan-2'ye ait bir gezginci aracın, 7 Eylül'de Ay'ın güney kutbunda iki krater arasında kısmen düzlük bölgeye indirilmesi planlanıyor.

Başarılı olması halinde Hindistan, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilen dördüncü ülke olacak.

Hindistan bu projeyle, Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su aramayı planlanıyor. Ay'ın karanlık yüzündeki bu keşif görevi kapsamında yüzey haritalandıracak ve mineraller analiz edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan uzay aracı moon india Chandrayaan

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