Hindistan’la Çin arasında Aamir Khan gerilimi

Geçtiğimiz günlerde Forrest Gump uyarlaması yeni filminin çekimleri için ülkemize gelen Aamir Khan, Hint milliyetçilerinin hedefinde.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) ana örgütü olarak kabul edilen aşırı sağcı Hint milliyetçisi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) grubu, bu hafta yayınladığı dergide Çin'e gönderme yaparak, Aamir Khan için "Ejderhanın en sevdiği Khan" yazısını paylaştı.

Khan'ın sert ifadelerle eleştirildiği makalede, "Hindistan'ın düşmanı sayılanlarla dostluklar kurdu. Aamir, Çin Komünist Partisi sisteminin favorisi gibi görünüyor ve filmlerinin bu kadar izlenmesi, Çin devleti tarafından desteklendiğinin kanıtıdır" ifadeleri kullanıldı.

ÇEKİMLERİ NİĞDE'DE YAPILACAK

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sevilen aktör, koronavirüs nedeniyle Hindistan'da yarıda bıraktığı "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin Türkiye'de çekilecek bir kısmını Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda gerçekleştirecek.

