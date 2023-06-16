Hintli çift, Kuşadası'nda 3 gün 3 gece süren düğünle evlendi

Korumar Ephesus Oteli'nde, hazırlıkları 1 yıl önce başlayan düğün için 6 kamyon malzemeyle dekor hazırlandı.

"Hoş geldiniz" partisiyle başlayan düğün öncesinde, kına merasimi düzenlendi.

Programın ikinci gününde, çiçeklerle çevrili platformun önünde dini ritüel yerine getirildi. İkinci günün akşamı davetliler, tekneyle denize açılarak parti yaptı.

Düğünün son gününde ise damat tekneyle kıyıya getirildi. Burada davullarla karşılanan damat, daha sonra müzik eşliğinde dini nikahın kıyılacağı alana götürüldü.

Plaja kurulan platforma çıkan damat, gelinin gelmesini bekledi. Gelinin bir yakını tarafından platforma getirilmesinin ardından dini nikah kıyıldı.

Katılımcılara, Türk aşçılar tarafından hazırlanan Hindistan'a özgü yemekler ikram edildi.

Düğüne, İngiltere'nin yanı sıra ABD, Kenya, Nijerya, Uganda, Suriye, Hindistan ve Almanya'dan toplam 250 davetli tanıklık etti.

"KENDİ EVİMİZ GİBİ HİSSETTİK"

Gelin Ayesha Patel, güzel bir düğünle dünyaevine girdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Patel, "Mükemmel bir iş ortaya çıktı. Gelin ve damat olarak bizler İngiltere'den geldik ve 1 dakika bile bile işlerin kötü gideceğinden şüphe etmedik. Otel harikaydı, tüm yönetim tüm ekip gerçekten tüm kalbini koyup muhteşem bir iş ortaya çıkardı. Kendi evimiz gibi hissettik." dedi.

"CİDDİ BİR TALEP BAŞLADI"

Otelin genel müdürü Tacettin Özden, Hint düğünleri için Ege Bölgesi'nin ön plana çıkmaya başladığını ve ciddi bir talebin oluştuğunu söyledi.

Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özden, "Ege Bölgesi'ne bizimle birlikte ciddi bir talep başladı. Türkiye'de Hint düğünlerinin yapıldığı yer haline geldik. Ege Bölesi bu konuda öne çıkmayı başladı. Gelen herkes çok mutlu ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Düğün organizasyonunu yapan Sun Sea ve Shaadi Şirketi yöneticisi Ceren Yüksel Kabaoğlu, benzeri organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

