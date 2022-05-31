Sultan filminin yönetmenliğini Ali Abbas Zafar üstlendi. "Hint filmi Sultan nerede çekildi?", "Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Sultan filmi Hindistan'da çekildi. Çekimler Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehrinde yapıldı. İşte ayrıntılar...

SULTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Haryana adında küçük bir kasabada hayatını sürdüren güreşçi Sultan Ali Khan (Salman Khan) olimpiyat şampiyonu olma hayali kurar. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da hedefleri vardır. Sultan içinde bulunduğu zor duruma ve geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER;?

Marrese Crump - Marrese

Salman Khan - Sultan Ali Khan

Anushka Sharma - Aarfa

Brahim Achabbakhe - Brahim

Ron - Ron Smoorenburg

Pilot - Björn Freiberg

Amit Sadh - Sultan's brother

Tyron Woodley - Wrestler

Randeep Hooda - Sultan's Coach

Marko Zaror - Marcus



