Sultan filminin yönetmenliğini Ali Abbas Zafar üstlendi. "Hint filmi Sultan nerede çekildi?", "Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Sultan filmi Hindistan'da çekildi. Çekimler Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehrinde yapıldı. İşte ayrıntılar...
Haryana adında küçük bir kasabada hayatını sürdüren güreşçi Sultan Ali Khan (Salman Khan) olimpiyat şampiyonu olma hayali kurar. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da hedefleri vardır. Sultan içinde bulunduğu zor duruma ve geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.
Marrese Crump - Marrese
Salman Khan - Sultan Ali Khan
Anushka Sharma - Aarfa
Brahim Achabbakhe - Brahim
Ron - Ron Smoorenburg
Pilot - Björn Freiberg
Amit Sadh - Sultan's brother
Tyron Woodley - Wrestler
Randeep Hooda - Sultan's Coach
Marko Zaror - Marcus
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