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Hint filmi Sultan nerede çekildi? Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

31.05.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint filmi Sultan 31 Mayıs akşamında ekranlarda seyircilerle buluşacak. Dizi hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Peki Hint filmi Sultan nerede çekildi? Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Hint filmi Sultan nerede çekildi? Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sultan filminin yönetmenliğini Ali Abbas Zafar üstlendi. "Hint filmi Sultan nerede çekildi?", "Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Sultan filmi Hindistan'da çekildi. Çekimler Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehrinde yapıldı. İşte ayrıntılar...

SULTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Haryana adında küçük bir kasabada hayatını sürdüren güreşçi Sultan Ali Khan (Salman Khan) olimpiyat şampiyonu olma hayali kurar. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da hedefleri vardır. Sultan içinde bulunduğu zor duruma ve geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER;?

Marrese Crump - Marrese
Salman Khan - Sultan Ali Khan
Anushka Sharma - Aarfa
Brahim Achabbakhe - Brahim
Ron - Ron Smoorenburg
Pilot - Björn Freiberg
Amit Sadh - Sultan's brother
Tyron Woodley - Wrestler
Randeep Hooda - Sultan's Coach
Marko Zaror - Marcus


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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