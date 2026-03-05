Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Hint Okyanusu’ndan geldi, Mersin’de tezgaha girdi! Portakal benekliye yoğun ilgi

Mersin Balık Pazarı’nda Akdeniz’de nadir rastlanan bir balık türü satışa sunuldu. Balıkçıların “portakal benekli” ya da “kırmızı benekli lagos” olarak adlandırdığı balığın Hint Okyanusu kökenli olduğu belirtilirken, uzmanlar denizlerdeki değişimin tropikal türlerin Akdeniz’de görülmesine yol açtığını ifade ediyor.

Hint Okyanusu’ndan geldi, Mersin’de tezgaha girdi! Portakal benekliye yoğun ilgi
Gökçen Kökden

Mersin’de balık tezgahlarında alışılmışın dışında bir tür dikkat çekti. Balıkçıların “portakal benekli” veya “kırmızı benekli lagos” olarak adlandırdığı ve Hint Okyanusu kaynaklı olduğu belirtilen balık, Mersin Balık Pazarı’nda satışa sunuldu.

Hint Okyanusu’ndan geldi, Mersin’de tezgaha girdi! Portakal benekliye yoğun ilgi 1

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, son yıllarda Akdeniz’de farklı balık türlerinin görülmeye başladığını belirterek bu durumun denizlerdeki değişimle bağlantılı olduğunu söyledi. Polat, deniz suyu sıcaklığındaki artışın ve gemi hareketliliğinin tropikal balıkların Akdeniz’e ulaşmasında etkili olabileceğine dikkat çekti.

Balığın Akdeniz’e özgü bir tür olmadığını vurgulayan Polat, “Kırmızı benekli lagos ya da portakal benekli olarak bilinen bu balık Hint Okyanusu kökenli bir tür. Daha önce Antalya Körfezi’nde de görülmüştü. Şimdi Mersin’de de karşımıza çıktı” dedi.

Hint Okyanusu’ndan geldi, Mersin’de tezgaha girdi! Portakal benekliye yoğun ilgi 2

Akdeniz’in son yıllarda farklı türlere ev sahipliği yapmaya başladığını belirten Polat, denizlerde yaşanan sıcaklık değişimleri, tuz oranı ve gemilerin sintine sularının bazı türlerin bölgeye ulaşmasına neden olabileceğini ifade etti. Polat, bu nedenle tropikal özellik taşıyan balıkların Akdeniz’de zaman zaman görülebildiğini söyledi.

Lezzetiyle de dikkat çeken balığın etinin beyaz ve yumuşak olduğunu belirten Polat, “Portakal benekli lagos oldukça lezzetli bir balık. Okyanus kökenli olduğu için her zaman karşılaşılan bir tür değil. Tezgahımıza koyduk ve satışa sunduk” diye konuştu.

Hint Okyanusu’ndan geldi, Mersin’de tezgaha girdi! Portakal benekliye yoğun ilgi 3

Balığa özellikle türü tanıyan müşterilerin ilgi gösterdiğini söyleyen Polat, sabah saatlerinde bir adet balığın satıldığını, tezgahlarında bulunan birkaç balığın ise satışının sürdüğünü belirtti.

Fiyatı hakkında da bilgi veren Polat, lagos türlerinin genellikle 700 ile 1000 lira arasında satıldığını, portakal benekli lagosu ise tanınması yeni olduğu için kilosu 700 liradan satışa sunduklarını ifade etti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz metrelerce çekildi, gizli kalmış ortaya çıktıDeniz metrelerce çekildi, gizli kalmış ortaya çıktı
200 yıllık 19 delikli sırrı çalındı: "Zarar getirir" uyarısı!200 yıllık 19 delikli sırrı çalındı: "Zarar getirir" uyarısı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hint Okyanusu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.