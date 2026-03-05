Hint Okyanusu’ndan geldi, Mersin’de tezgaha girdi! Portakal benekliye yoğun ilgi

Mersin’de balık tezgahlarında alışılmışın dışında bir tür dikkat çekti. Balıkçıların “portakal benekli” veya “kırmızı benekli lagos” olarak adlandırdığı ve Hint Okyanusu kaynaklı olduğu belirtilen balık, Mersin Balık Pazarı’nda satışa sunuldu.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, son yıllarda Akdeniz’de farklı balık türlerinin görülmeye başladığını belirterek bu durumun denizlerdeki değişimle bağlantılı olduğunu söyledi. Polat, deniz suyu sıcaklığındaki artışın ve gemi hareketliliğinin tropikal balıkların Akdeniz’e ulaşmasında etkili olabileceğine dikkat çekti.

Balığın Akdeniz’e özgü bir tür olmadığını vurgulayan Polat, “Kırmızı benekli lagos ya da portakal benekli olarak bilinen bu balık Hint Okyanusu kökenli bir tür. Daha önce Antalya Körfezi’nde de görülmüştü. Şimdi Mersin’de de karşımıza çıktı” dedi.

Akdeniz’in son yıllarda farklı türlere ev sahipliği yapmaya başladığını belirten Polat, denizlerde yaşanan sıcaklık değişimleri, tuz oranı ve gemilerin sintine sularının bazı türlerin bölgeye ulaşmasına neden olabileceğini ifade etti. Polat, bu nedenle tropikal özellik taşıyan balıkların Akdeniz’de zaman zaman görülebildiğini söyledi.

Lezzetiyle de dikkat çeken balığın etinin beyaz ve yumuşak olduğunu belirten Polat, “Portakal benekli lagos oldukça lezzetli bir balık. Okyanus kökenli olduğu için her zaman karşılaşılan bir tür değil. Tezgahımıza koyduk ve satışa sunduk” diye konuştu.

Balığa özellikle türü tanıyan müşterilerin ilgi gösterdiğini söyleyen Polat, sabah saatlerinde bir adet balığın satıldığını, tezgahlarında bulunan birkaç balığın ise satışının sürdüğünü belirtti.

Fiyatı hakkında da bilgi veren Polat, lagos türlerinin genellikle 700 ile 1000 lira arasında satıldığını, portakal benekli lagosu ise tanınması yeni olduğu için kilosu 700 liradan satışa sunduklarını ifade etti.