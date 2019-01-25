Hint sinemaseverler neden süt çalıyor?

Hindular bazı dini durumlarda tanrılarının üstüne süt döküyorlar. Hint sineması hayranlarının yeni filmlerin sevilmesi ve popüler olması için benzer bir ritüel geliştirdikleri anlaşılıyor. "Paalabhishekam" adı verilen ritüelde, eyalette gösterime girecek filmlerin ve film yıldızlarının posterlerinin üstüne süt dökülüyor. Eyaletin Sütçüler Birliği Başkanı SA Ponnusamy, "Süt dökme tanrılara ibadetin bir yolu, film yıldızlarına değil" dedi.
SA Ponnusamy BBC'ye yaptığı açıklamada, bu alışkanlığın 20 yıldır sürdüğünü, eyaletteki sinemaseverlerin film yıldızlarını "yarı tanrı" olarak gördüğünü belirtti. Salı günü Tamil aktör Silambarasan internete bir video koyarak hayranlarından yeni gösterime girecek filmine iyi şans getirmesi için eyalete asılan posterlerinin üstüne "testi testi" süt dökmelerini istemişti.
İnternette viral olan video, Tamin Nadu Sütçüler Birliği'ni de harekete geçirdi. Birlik, polise resmi şikayette bulunarak, film posterlerinin üstüne süt dökmenin yasaklanmasını talep etti. Polis sütçülere gerekli önlemleri alacaklarının güvencesini verdi.
NASIL ÇALIYORLAR?
Mandıralarda üretilen süt sabah erken saatlerde dağıtılıyor ve çoğunlukla dükkanlar henüz kapalı olduğu için dükkanların önüne bırakılıyor. Sinemaseverler de bu durumu fırsat bilerek sütleri çalıyor.
Sütçüler Birliği Başkanı Ponnusamy 2015'ten bu yana bu "geleneğe" karşı kampanya yürüttüklerini, sosyal medya üzerinden fan kulüplere ulaşarak onları bu eylemden vazgeçirmeye çalıştıklarını, hatta Tamil film yıldızları Rajinikanth ve Kamal Hassan'dan da yardım istediklerini, ancak bu ritüelin hâlâ sürdüğünü söylüyor.
Asya'nın en çok kazanan aktörlerinden olan Rajinikanth, fan kulüplerin sinema yıldızlarının kontrolünde olmadığını, hayranlarından bu geleneğe son vermelerini rica ettiklerini ancak hayranların bunu bir kutlama şekli olarak gördüğünü belirtiyor.
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