Hint sinemaseverler neden süt çalıyor?

Hindular bazı dini durumlarda tanrılarının üstüne süt döküyorlar. Hint sineması hayranlarının yeni filmlerin sevilmesi ve popüler olması için benzer bir ritüel geliştirdikleri anlaşılıyor. "Paalabhishekam" adı verilen ritüelde, eyalette gösterime girecek filmlerin ve film yıldızlarının posterlerinin üstüne süt dökülüyor. Eyaletin Sütçüler Birliği Başkanı SA Ponnusamy, "Süt dökme tanrılara ibadetin bir yolu, film yıldızlarına değil" dedi.

SA Ponnusamy BBC'ye yaptığı açıklamada, bu alışkanlığın 20 yıldır sürdüğünü, eyaletteki sinemaseverlerin film yıldızlarını "yarı tanrı" olarak gördüğünü belirtti. Salı günü Tamil aktör Silambarasan internete bir video koyarak hayranlarından yeni gösterime girecek filmine iyi şans getirmesi için eyalete asılan posterlerinin üstüne "testi testi" süt dökmelerini istemişti.

İnternette viral olan video, Tamin Nadu Sütçüler Birliği'ni de harekete geçirdi. Birlik, polise resmi şikayette bulunarak, film posterlerinin üstüne süt dökmenin yasaklanmasını talep etti. Polis sütçülere gerekli önlemleri alacaklarının güvencesini verdi.