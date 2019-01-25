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Hint tıbbında kullanılan kakule faydalarıyla şaşırtıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.01.2019 16:14 | Son Güncelleme

Hint tıbbının temelini oluşturan Ayurveda; Hindistan, Nepal ve Dri Lanka'da hala uygulanan bir sağlık sistemidir. İlaç yerine meditasyon, yoga ve bitkilerden yararlanılan bu sistemde kakule baharatı sıkça kullanılır.

Hint tıbbında kullanılan kakule faydalarıyla şaşırtıyor

Yağ yakımını hızlandıran kakule, kahverengi yağ hücrelerin yakımına yardımcı oluyor. Diyetisyen Sedef Olcay kakulenin bu etkisini detaylı bir şekilde açıklıyor: "Yapılan çalışmalar gösteriyor ki düzenli melatonin alımı vücuttaki kalorileri depolamak yerine onların yakımına yardımcı olan kahverengi yağ hücrelerini uyarıyor. Bu hücreler inceltici yağ olarak biliniyor."

kakule

Melatonin hormonunu desteklediği için uykuya rahat ve kolay bir şekilde dalmanıza yardımcı oluyor. Metabolik hormonların salımını kontrol eden bu şahane baharat, özellikle karın bölgesinde biriken yağların hızlı bir şekilde yakılmasını sağlıyor.

Yağ yakmanın yanı sıra; sindirim sistemini de düzene sokuyor. Kan şekerini dengeleyen kakule istenmeyen ağız kokusuna da kesin çözüm oluyor.

Diyetisyen Sedef Olcay'dan yağ yakan kraliçe çayı tarifi

kakule çayı

2,5 su bardağı kaynamış su içerisine önceden çekirdeklerini çıkartıp toz haline getirdiğiniz kakuleden 1 çorba kaşığı ilave edin.

Ardından karışıma 1 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 adet kabuk tarçın ve 4-5 adet karabiber tanesi ekleyin.

Hazırlamış olduğunuz bu karışımı 5 dakika daha kaynatmaya devam ettikten sonra ocaktan alın ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Dilerseniz tokluk hissini arttırması bakımından hazırladığınız bu çayın içerine 1 su bardağı yağsız süt ilave ederek tüketebilirsiniz.

Kakuleyi kimler kullanmamalı?

Özellikle safra taşı problemi olan, kalp rahatsızlığı veya pıhtılaşma problemi olan, kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçları alan bireylerin kakule kullanımında dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Olcay, kolesterol düşürmesi için ilaç kullananların kakuleyi tüketmemeleri gerektiğini söyledi.

Aynı durum tansiyon ilacı kullanan bireyler için de geçerlidir. Gebelik ve emziklilik durumunda kullanımı için ise doktora danışmadan kullanılmaması gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu.


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