Hint tıbbında kullanılan kakule faydalarıyla şaşırtıyor

Yağ yakımını hızlandıran kakule, kahverengi yağ hücrelerin yakımına yardımcı oluyor. Diyetisyen Sedef Olcay kakulenin bu etkisini detaylı bir şekilde açıklıyor: "Yapılan çalışmalar gösteriyor ki düzenli melatonin alımı vücuttaki kalorileri depolamak yerine onların yakımına yardımcı olan kahverengi yağ hücrelerini uyarıyor. Bu hücreler inceltici yağ olarak biliniyor."

Melatonin hormonunu desteklediği için uykuya rahat ve kolay bir şekilde dalmanıza yardımcı oluyor. Metabolik hormonların salımını kontrol eden bu şahane baharat, özellikle karın bölgesinde biriken yağların hızlı bir şekilde yakılmasını sağlıyor.

Yağ yakmanın yanı sıra; sindirim sistemini de düzene sokuyor. Kan şekerini dengeleyen kakule istenmeyen ağız kokusuna da kesin çözüm oluyor.

Diyetisyen Sedef Olcay'dan yağ yakan kraliçe çayı tarifi

2,5 su bardağı kaynamış su içerisine önceden çekirdeklerini çıkartıp toz haline getirdiğiniz kakuleden 1 çorba kaşığı ilave edin.

Ardından karışıma 1 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 adet kabuk tarçın ve 4-5 adet karabiber tanesi ekleyin.