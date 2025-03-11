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  4. Hintli 'Kurt Adam' Lalit Patidar Guinness rekoru kırdı! 'Dünyanın en kıllı yüzü'

Hintli 'Kurt Adam' Lalit Patidar Guinness rekoru kırdı! 'Dünyanın en kıllı yüzü'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.03.2025 18:48
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Hindistan'da yaşayan 18 yaşındaki Lalit Patidar, 'dünyanın en kıllı yüzüne sahip erkeği' olarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.

Hintli 'Kurt Adam' Lalit Patidar Guinness rekoru kırdı! 'Dünyanın en kıllı yüzü'

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Ratlam kentinde yaşayan Lalit Patidar, 'dünyanın en kıllı yüzüne sahip erkeği' seçilerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Hipertrikoz veya 'Kurt Adam Sendromu' olarak bilinen nadir bir hastalığa sahip Patidar'ın yüzünde santimetrekare başına yaklaşık 202 kıl bulunduğu belirtildi.

"BU ÜNVANI ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Çocukluk yıllarında sınıf arkadaşlarının meraklı bakışlarıyla karşılaşan Patidar, zamanla kendine özgü görünümünü benimseyerek YouTube kanalında günlük yaşamından kesitler paylaşmaya başladı.

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Genç adam kısa süre önce Milano'da düzenlenen bir programa katılarak resmi olarak Guinness Dünya Rekoru'nu aldı.

Patidar rekoru aldıktan sonra mutluluğunu, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, kelimenin tam anlamıyla konuşamıyorum. Bu ünvanı aldığım için çok mutluyum" sözleriyle ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Guiness Rekorlar Kitabı
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