Yağın karanlık yüzü: Aşırı kızartma tüketimine dikkat

Kızartılmış yiyecekler, yüksek sıcaklıkta yağın yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan zararlı bileşikler nedeniyle kanser riskini artıran beslenme alışkanlıkları arasında yer alıyor. Özellikle sık ve kontrolsüz kızartma tüketimi, başta mide ve kalın bağırsak olmak üzere birçok kanser türüyle ilişkilendiriliyor.

Kızartma, mutfak kültürümüzde önemli bir yere sahip. Patates, börek, balık ya da sebze fark etmeksizin, kızartılmış yiyecekler çoğu kişi için vazgeçilmez bir lezzet. Ancak bu lezzetin ardında, sağlık açısından ciddi riskler bulunuyor.

SIK KIZARTMA TÜKETİMİNE DİKKAT

Yüksek ısıda kullanılan yağlar, özellikle defalarca ısıtıldığında yapısını kaybederek trans yağlar ve oksidatif bileşikler oluşturuyor. Bu maddeler vücutta iltihaplanmayı artırarak hücre hasarına yol açabiliyor. Uzmanlar, sık kızartma tüketiminin mide, pankreas ve kalın bağırsak kanseri riskini yükseltebileceğine dikkat çekiyor.

Yağın karanlık yüzü: Aşırı kızartma tüketimine dikkat 1

KAHVERENGİYE DÖNMÜŞSE RİSK FAZLA

Bir diğer önemli risk ise nişastalı besinlerin kızartılmasıyla ortaya çıkan akrilamid maddesi. Patates gibi gıdalarda yüksek ısıyla oluşan bu bileşik, kanserle ilişkilendirilen maddeler arasında yer alıyor. Üstelik dışı çok kızarmış, hatta kahverengiye dönmüş yiyeceklerde bu risk daha da artıyor.

Kızartmadan tamamen vazgeçmek yerine pişirme yöntemlerini çeşitlendirebilirsiniz. Fırınlama, haşlama, buharda pişirme ya da az yağlı tavada çevirme hem daha hafif hem de daha güvenli seçenekler. Yağın tekrar tekrar kullanılmaması da riskin azaltılmasında kritik bir nokta.

