Hipertansiyon nedenleri nelerdir? Hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanımı şart! Hipertansiyonla ilgili doğru bilinen 3 yanlış

Kontrol altına alınamayan hipertansiyon, beyin kanaması ve felç gibi durumlara neden olarak hayatı tehdit edebiliyor. Hastalığın uzun dönem etkileri arasında kalp ve böbrek yetmezlikleri ile görme bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Cegerğun Polat, hipertansiyon ve doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.
HİPERTANSİYON ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR
Hipertansiyon, damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Kanın damar duvarlarına bu etkisi, uzun dönemde damarın iç yüzeyinde mutlaka hasara yol açar. Yüksek tansiyon nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma, genişleme veya yırtılma gerçekleşebilir. Bu durum, organlardaki kan akışını bozarak organ yetmezliklerine sebep olabilir.
BİRÇOK NEDENE BAĞLI ORTAYA ÇIKABİLİYOR
Hipertansiyon; tiroit hastalıkları, böbrek üstü bezi tümörleri, böbreğe giden damarlarda daralma, aort darlıkları, genetik bozukluklar, obezite, aşırı tuz ve alkol gibi tetikleyici faktörlerle ortaya çıkabilmektedir. Doğum kontrol hapları, bazı ağrı kesici türleri gibi ilaçlar da kan basıncını yükseltebilmektedir. Hastaların büyük bir kısmında nedeni belirlenemese de yüksek kan basıncı mutlaka kontrol altına alınmalı ve ideal düzeye düşürülmelidir.
HİPERTANSİYONUN TEDAVİSİNDE İLAÇ KULLANIMI İHMAL EDİLMEMELİ
Hipertansiyonun tedavisinde en etkin yöntem ilaç kullanımıdır. Tansiyon seviyelerini kontrol altına alan ve hastanın yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayan ilaçların doktor kontrolünde düzenli olarak alınması çok önemlidir. Günümüzde, hasta için en etkili tedaviyi sağlayan ve en az yan etkiye sahip farklı ilaç seçenekleri bulunmaktadır. Hastaların, kullandıkları ilaçların yan etkileri konusunda doktorunu bilgilendirmesi ve verilen dozlarda tedavilerini uygulaması yaşamsal önem taşır. İlaçlar doktorun bilgisi dışında kesilmemeli ve herhangi bir sorun yaşandığında yine doktora danışılmalıdır.
YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART
Hipertansiyon hastalarının ilaç tedavilerinin yanı sıra tansiyon seviyesinin kontrol altına alınması ve korunmasında yaşam tarzı değişikliklerinin de önemi büyüktür. Hastalar ilaçlarını düzenli olarak almalı, aşırı kilolu ise diyet ile kilolarından kurtulmalı, doktorunun önerdiği şekilde egzersiz yapmalı, tuzlu gıda tüketmemeli, alkol ve sigara kullanmamalı ve stres kontrolü sağlamalıdır. Sağlıklı yaşam için uyulması gereken bu kurallar hem hayat kalitesini yükseltmekte hem de tedavi başarısını artırmaktadır.
TANSİYON İLAÇLARI İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA DİKKAT
Sarımsak ve limonun hipertansiyon tedavisinde yeri yoktur. Hasta, ilaçlarını düzenli olarak kullanmalı ve sağlıklı beslenme kuralları içinde bu besinleri tüketmelidir.
Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlılığa neden olduğu inanışı tamamen yanlıştır. Hipertansiyon tedavisi süreklilik gerektirir. Bu durumu, “ilaçlar bağımlılık yapıyor” diye yorumlamak doğru değildir.
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