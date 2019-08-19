Hipertansiyon nedenleri nelerdir? Hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanımı şart! Hipertansiyonla ilgili doğru bilinen 3 yanlış

Kontrol altına alınamayan hipertansiyon, beyin kanaması ve felç gibi durumlara neden olarak hayatı tehdit edebiliyor. Hastalığın uzun dönem etkileri arasında kalp ve böbrek yetmezlikleri ile görme bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Cegerğun Polat, hipertansiyon ve doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

HİPERTANSİYON ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR

Hipertansiyon, damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Kanın damar duvarlarına bu etkisi, uzun dönemde damarın iç yüzeyinde mutlaka hasara yol açar. Yüksek tansiyon nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma, genişleme veya yırtılma gerçekleşebilir. Bu durum, organlardaki kan akışını bozarak organ yetmezliklerine sebep olabilir.

BİRÇOK NEDENE BAĞLI ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Hipertansiyon; tiroit hastalıkları, böbrek üstü bezi tümörleri, böbreğe giden damarlarda daralma, aort darlıkları, genetik bozukluklar, obezite, aşırı tuz ve alkol gibi tetikleyici faktörlerle ortaya çıkabilmektedir. Doğum kontrol hapları, bazı ağrı kesici türleri gibi ilaçlar da kan basıncını yükseltebilmektedir. Hastaların büyük bir kısmında nedeni belirlenemese de yüksek kan basıncı mutlaka kontrol altına alınmalı ve ideal düzeye düşürülmelidir.