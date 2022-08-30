Hırçın eş anlamlısı nedir? Hırçın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hırçın kelimesi, Ermenice kökenli olduğu düşünülse de kökeni tam olarak belli değildir. Öfkelenmek anlamına gelen "xırdçil" kelimesinden türemiştir. Eski zamanlarda "ısırma, diş geçirme ve çatal saplama" gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Kelimenin yazılı olarak kullanıldığı ilk eser Lugat-ı Osmani olarak bilinmektedir.

Hırçın ne demek?

Günlük yaşamın her anında yaşanılabilecek bir duyguyu ile beraber davranışı temsil ettiği için hırçın kelimesi dilimizde sıkça kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Ermenice kökenli olan hırçın kelimesi, yaşanılan duyguyu ve davranışı ifade edebilmek için kullanılmıştır.

Türk Dil Kurumuna göre hırçın kelimesi "belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden kimse, tiz ve öfkeli ses" anlamlarına gelmektedir.

Hırçın Kelimesinin Eş Anlamı?

Hırçın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

Huysuz

Aksi

Celalli

Ters

Asabi

Sert

Hırçının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hırçının eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

Bugünlerde o kadar huysuz ki ne desem tersini anlıyor.

Arkadaşımı iş yerinde ziyaret etmek istemiştim ama aksi bir anına denk geldim.

Birden o kadar celallendi ki hepimiz ne yapacağımızı şaşırdık.

Çok ters cevaplar veriyorsun böyle bir yere varamayız.

Sen bu kadar asabi birisi değildin.

Söylediğin sözlerin ne kadar sert olduğunu gün geçtikçe anlayacaksın.



