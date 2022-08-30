EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Hırçın eş anlamlısı nedir? Hırçın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hırçın eş anlamlısı nedir? Hırçın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadilimiz tarihsel gelişimi boyunca pek çok dille etkileşime girmiştir. Bu etkileşimler sayesinde farklı kültürlerle pek çok konuda alışveriş yapıldı. Ermenice Kökenli olduğu düşünülen hırçın kelimesi, dilimize 1800'lü yıllarda geçmiştir. Hırçın kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler de türemiştir. Hırçın kelimesinin eş anlamı nedir?

Hırçın eş anlamlısı nedir? Hırçın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hırçın kelimesi, Ermenice kökenli olduğu düşünülse de kökeni tam olarak belli değildir. Öfkelenmek anlamına gelen "xırdçil" kelimesinden türemiştir. Eski zamanlarda "ısırma, diş geçirme ve çatal saplama" gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Kelimenin yazılı olarak kullanıldığı ilk eser Lugat-ı Osmani olarak bilinmektedir.

Hırçın ne demek?

Günlük yaşamın her anında yaşanılabilecek bir duyguyu ile beraber davranışı temsil ettiği için hırçın kelimesi dilimizde sıkça kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Ermenice kökenli olan hırçın kelimesi, yaşanılan duyguyu ve davranışı ifade edebilmek için kullanılmıştır.

Türk Dil Kurumuna göre hırçın kelimesi "belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden kimse, tiz ve öfkeli ses" anlamlarına gelmektedir.

İçten eş anlamlısı nedir? İçten kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİçten eş anlamlısı nedir? İçten kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hırçın Kelimesinin Eş Anlamı?

Hırçın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

  • Huysuz
  • Aksi
  • Celalli
  • Ters
  • Asabi
  • Sert
Çile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımıÇile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Hırçının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hırçının eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Bugünlerde o kadar huysuz ki ne desem tersini anlıyor.
  • Arkadaşımı iş yerinde ziyaret etmek istemiştim ama aksi bir anına denk geldim.
  • Birden o kadar celallendi ki hepimiz ne yapacağımızı şaşırdık.
  • Çok ters cevaplar veriyorsun böyle bir yere varamayız.
  • Sen bu kadar asabi birisi değildin.
  • Söylediğin sözlerin ne kadar sert olduğunu gün geçtikçe anlayacaksın.
Ama eş anlamlısı nedir? Amanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımAma eş anlamlısı nedir? Amanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı!YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı!
ALES 3 Ne zaman yapılacak? 2022 ALES 3 hangi tarihte yapılacak?ALES 3 Ne zaman yapılacak? 2022 ALES 3 hangi tarihte yapılacak?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.