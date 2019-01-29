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Motosikleti ile çarparak hırsızı yakalattı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Çin'de motosikletli bir dükkan sahibi, dükkanından sigara çalıp farklı yönlere doğru kaçan iki hırsızdan birini motosikletiyle çarparak yere düşürdü. Polis, yere yığılan hırsızı gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay Çin'in Anhui eyaletinde bulunan Chuzhou şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kayda alından görüntülerde, polisin kovaladığı bir hırsızın, sigara çaldıktan sonra kalabalık caddelerde koşarak izini kaybettirmeye çalıştığı görülüyor. Hırsızı fark eden motosikletli dükkan sahibi de motosikletiyle hırsızı takip etmeye başlıyor ve hırsıza yeterince yaklaşınca, motosikletiyle çarparak hırsızı yere düşürüyor.

Bunun üzerine polis de hırsızı gözaltına alıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamada, hırsızın daha önce işlediği benzer hırsızlık suçlarından arandığı, olay anında kaçmayı başaran diğer kişinin henüz yakalanmadığı, fakat olayın araştırıldığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin hırsız Motosiklet

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