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Hırsızları görünce pencereden atladı! O anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören genç pencereden atladı. Hırsızlık anı ve gencin penceren atladığı o anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre sabah erken saatlerde sokağa gelen hırsızlar bir araçta bulunan ses sistemini çalmak için aracın yanına yanaştı. Aracın bagajında bulunan ses sitemlerini geldikleri arabaya yüklemeye başladı. Bu sırada eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören bir genç 1. kattaki evin penceresinden hırsızları yakalamak için atladı. Gencin atladığını gören hırsızlar panikleyerek hızla olaya yerinden kaçtı.

Yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece hırsız

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