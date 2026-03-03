Mynet Trend

Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti! Gasilhaneden kefen çaldılar

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi’nde bulunan gasilhanede pes dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi mezarlık içindeki gasilhaneye girerek kefen, çarşaf ve havluları çaldı.

Gökçen Kökden

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi mezarlığında yaşanan olay, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Geçtiğimiz pazar sabahı yaşanan olayda iddiaya göre şüpheliler, gasilhanenin penceresini sökerek içeri girdi. İçeride sigara ve yasaklı madde kullandıkları öne sürülen kişi ya da kişiler, daha sonra cenaze işlemleri için yedek olarak bırakılan kefen, çarşaf ve havluları alarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde durumu fark eden mezarlık görevlisi, Muhtar Esin Tanak’a bilgi verdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri inceleme başlatırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'BURANIN UYGUNSUZ KULLANIMI BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ'

Mahalle Muhtarı Esin Tanak, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, mahalle sakinlerinin birbirini tanıdığını, olayın mahalle dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Gasilhanede yedek olarak bulundurulan kefen ve diğer malzemelerin ihtiyaç sahipleri için bırakıldığını belirten Tanak, “Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın? Buraya zarar vermek sana ne kazandırdı?” diyerek tepki gösterdi. Klima ve termosifona zarar verilmemiş olmasının tek tesellileri olduğunu da sözlerine ekledi.

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Perihan Şenyürek ise özellikle durumu olmayan aileler için bırakılan kefenlerin çalınmasına tepki gösterdi. Şenyürek, “Burada imkanı olmayan insanlar için yedek kefen bulunuyor. Böyle bir şeye nasıl kıyılır?” diyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

