Rupert Grint’in 3,5 milyon sterlinlik evi “lanetli” çıktı! Kapısının dibine 2 bin tane yapacaklar

Ron Weasley ile ün kazanan Rupert Grint’in 3,5 milyon sterlinlik yeni malikanesi başına dert oldu. Daha taşınalı iki ay olmuşken evinin hemen yakınına toplam 2 bin konutluk dev proje gündeme geldi. Çevre halkı ayağa kalktı.

Rupert Grint’in 3,5 milyon sterlinlik evi “lanetli” çıktı! Kapısının dibine 2 bin tane yapacaklar
Çiğdem Berfin Sevinç

Harry Potter” serisinde Ron Weasley karakteriyle hafızalara kazınan Rupert Grint’in 3,5 milyon sterlinlik yeni malikanesi adeta “lanetli” çıktı.

Rupert Grint’in 3,5 milyon sterlinlik evi “lanetli” çıktı! Kapısının dibine 2 bin tane yapacaklar 1

37 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl İngiltere’nin Somerset bölgesindeki Frome kasabasında II. derece koruma altındaki 11 odalı tarihi bir malikâne satın aldı. Ancak büyülü bir yatırım sandığı ev, kısa sürede tartışmaların gölgesinde kaldı.

Rupert Grint’in 3,5 milyon sterlinlik evi “lanetli” çıktı! Kapısının dibine 2 bin tane yapacaklar 2

DAHA TAŞINIR TAŞINMAZ ŞOK

Grint’in eve yerleşmesinden sadece iki ay sonra, geliştirici şirket Barwood Land bölgeye 360 konutluk yeni bir proje için başvuru yaptı. Üstelik bu plan, hâlihazırda gündemde olan 1.700 konutluk dev projeye ek olarak geldi.

Rupert Grint’in 3,5 milyon sterlinlik evi “lanetli” çıktı! Kapısının dibine 2 bin tane yapacaklar 3

Toplamda yaklaşık 2 bin yeni konut anlamına gelen projeler, oyuncunun sakin bir hayat hayalini kabusa çevirebilir.

İşin dikkat çeken yanı ise Rupert Grint’in kendisinin de büyük bir emlak yatırımcısı olması.

