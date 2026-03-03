Rupert Grint’in 3,5 milyon sterlinlik evi “lanetli” çıktı! Kapısının dibine 2 bin tane yapacaklar

“Harry Potter” serisinde Ron Weasley karakteriyle hafızalara kazınan Rupert Grint’in 3,5 milyon sterlinlik yeni malikanesi adeta “lanetli” çıktı.

37 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl İngiltere’nin Somerset bölgesindeki Frome kasabasında II. derece koruma altındaki 11 odalı tarihi bir malikâne satın aldı. Ancak büyülü bir yatırım sandığı ev, kısa sürede tartışmaların gölgesinde kaldı.

DAHA TAŞINIR TAŞINMAZ ŞOK

Grint’in eve yerleşmesinden sadece iki ay sonra, geliştirici şirket Barwood Land bölgeye 360 konutluk yeni bir proje için başvuru yaptı. Üstelik bu plan, hâlihazırda gündemde olan 1.700 konutluk dev projeye ek olarak geldi.

Toplamda yaklaşık 2 bin yeni konut anlamına gelen projeler, oyuncunun sakin bir hayat hayalini kabusa çevirebilir.

İşin dikkat çeken yanı ise Rupert Grint’in kendisinin de büyük bir emlak yatırımcısı olması.