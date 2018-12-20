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Hırsızlık için girdi! Cesetlerden birine tecavüz ederken yakalandı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 20.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir cenaze evine giren hırsız cesetlerden birine tecavüz ederken yakalandı.

Hırsızlık için girdi! Cesetlerden birine tecavüz ederken yakalandı!

Akıllara durgunluk veren olay Birmingham'da yaşandı. 23 yaşındaki Kasım Khuram isimli bir adam hırsızlık yapma amacıyla bir cenaze evine girdi. Buradaki tabutların tek tek kapaklarını açan adam cesetlerden biriyle penetrasyona girdi.

Tecavüz sırasında yakalanan adam polislere teslim edildi. Psikaytri raporu 31 Ocak'a kadar gelmeyecek olan adama ilişkin mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

Savcı bu davanın çok karışık olduğunu söylerken saldırganın boynunun sol yanında bir Filistin bayrağı olduğunu söyledi.

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Cenaze evindeki kayıpların akrabaları da duruşma salonunda hazır bulundu.

CİNSEL PENETRASYON NEDİR?

Erkeğin cinsel organın partnerinin cinsel organına ya da anüsüne girmesi durumuna verilen isimdir.

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ceset tecavüz cenaze evi penetrasyon

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