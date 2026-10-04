iPhone 18 Pro Max'te hücresel bağlantı sorunu! Apple: "Cihazların değiştirilmesi gerekiyor"

Apple Destek Topluluğu ve diğer platformlarda binlerce kullanıcının şikâyet ettiği hücresel bağlantı sorunuyla ilgili Apple’dan açıklama geldi. MacRumors’a gönderilen açıklamada şirket, sorunun AT&T şebekesini kullanan “az sayıda” iPhone 18 Pro Max kullanıcısını etkilediğini belirtti. Sorun yaşayan cihazlar şebeke bağlantısını kaybediyor; bu nedenle arama, mesajlaşma ve mobil veri kullanılamıyor.

BAĞLANTISINI KAYBEDEN CİHAZLARDA DEĞİŞİM GEREKİYOR

Apple’ın açıklamasındaki kritik ayrıntı, sorundan etkilenmiş cihazlarda bağlantının yazılım güncellemesiyle yeniden etkinleştirilememesi. Şirket, AT&T şebekesinde bu nedenle bağlantısını kaybeden iPhone 18 Pro Max cihazlarının tamamen değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Etkilenen kullanıcılara Apple Destek veya AT&T ile iletişime geçmeleri ya da bir Apple Store veya AT&T mağazasını ziyaret etmeleri öneriliyor. MacRumors, Apple Store’ların etkilenen cihazları ücretsiz değiştireceğinin anlaşıldığını aktarıyor. Soruna özel bir Apple Servis Programı oluşturulup oluşturulmayacağı ise henüz net değil.

GÜNCELLEMELER SORUNU ÖNLEMEYİ AMAÇLIYOR

Apple, başka cihazların aynı sorunla karşılaşmasını önlemeye yardımcı olmak için iki güncelleme yayımladığını bildirdi: iOS 27.0.1 hafta içinde, AT&T operatör ayarları güncellemesi ise açıklamanın yapıldığı gün kullanıma sunuldu. Şirket, iki güncellemenin birlikte sorunun ortaya çıkmasını önlemeyi amaçladığını belirtiyor ve tüm iPhone 18 Pro Max kullanıcılarına iOS 27.0.1’i hemen yüklemelerini önemle tavsiye ediyor.

iOS güncellemesini yüklemek için Ayarlar → Genel → Yazılım Güncelleme yolunun izlenmesi gerekiyor.

Apple’a göre operatör ayarları güncellemesi, AT&T kullanıcılarının cihazlarına 14 gün içinde otomatik olarak indirilecek. Güncellemeyi elle başlatmak isteyen kullanıcılar ise Ayarlar → Genel → Hakkında bölümünü açabiliyor.

TÜRKİYE’DE SATILAN MODEL FARKLI BİR MODEM KULLANIYOR

Apple, bu sorunu yalnızca AT&T şebekesindeki iPhone 18 Pro Max cihazlarında gözlemlediğini açıkladı. Diğer iPhone modellerinin veya operatörlerin etkilendiğine ilişkin bilinen bir durum bulunmuyor.

ABD’de satılan iPhone 18 Pro Max modellerinde Qualcomm’un Snapdragon X80 modemi kullanılırken diğer ülkelerdeki sürümlerde Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modem bulunuyor. Apple’ın Türkiye sitesindeki teknik özellikler sayfasına göre Türkiye’de satılan iPhone 18 Pro Max de (Model A3717) Qualcomm modemi değil, C2 modemi kullanıyor.

iClarified’ın 19 Eylül 2026 tarihli haberine göre bu modem farkını TechInsights’ın söküm incelemesi ortaya koydu. İncelenen ABD modeli A3473’te Snapdragon X80 çıktı; iPhone 18 Pro ve iPhone Duo ise tüm dünyada C2 modem kullanıyor.

Ancak Apple sorunun temel nedenini açıklamadı; modem farklılığının AT&T’deki bağlantı sorununda rol oynayıp oynamadığı da bilinmiyor. Şirketin iOS 27.0.1 tavsiyesi ise tüm iPhone 18 Pro Max kullanıcılarına yönelik.

iPhone 18 Pro Max, Türkiye’de 18 Eylül 2026’da 149.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı; 2 TB’lık sürümün fiyatı 255.999 TL.