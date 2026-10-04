Uçak bileti alırken bu koltukları seçin! Kabin görevlisi nedenini açıkladı

Uzun mesafeli uçuşlarda görev yapan deneyimli bir kabin görevlisi, uçakta uyumayı kolaylaştıracak koltuk seçimine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu.

TÜRBÜLANSI DAHA AZ HİSSETMEK İSTEYENLER

Uçuş sırasında sarsıntıdan mümkün olduğunca az etkilenmek isteyen yolcuların, uçağın kanatlarının bulunduğu bölgedeki koltukları tercih etmesi önerildi.

Bunun nedeni, uçağın ağırlık merkezinin kanatlara yakın olması. Bu bölgede oturan yolcular, uçağın arka tarafındaki koltuklara kıyasla hareketleri ve titreşimleri daha az hissedebilir.

Kanat üzerindeki koltuklar doluysa uçağın ön bölümlerine yönelmek de alternatif olarak değerlendirildi.

Uçağın ön kısmında oturan yolcuların, arka bölümlerdekilere göre türbülansın etkisini daha az hissetme ihtimali bulunuyor.

ACİL ÇIKIŞ SIRALARI HER ZAMAN AVANTAJLI DEĞİL

Acil çıkış sıraları, sunduğu ekstra diz mesafesi nedeniyle uzun uçuşlarda ilk tercih edilen koltuklardan biri olabilir. Ancak daha fazla bacak mesafesi her zaman daha iyi bir uyku anlamına gelmeyebilir.

Kabin görevlisine göre acil çıkışların bulunduğu bölümlerde bazı uçaklarda sıcaklık daha düşük olabilir. Soğuğa karşı hassas olan yolcular için bu durum uyku konforunu olumsuz etkileyebilir.

Bu sıraların bir diğer dezavantajı ise yolcu trafiğinin daha yoğun olabilmesi. Tuvaletlere yakınlık ve yolcuların kabin içerisinde hareket etmesi, özellikle gece boyunca sessiz bir ortam arayanların rahatsız olmasına neden olabilir.

EKONOMİ SINIFINDA EN SAKİN BÖLGE NERESİ?

Uzun mesafeli ekonomi sınıfı uçuşlarda daha sakin bir koltuk arayanlar için kabinin tam ortasına yakın bölümler öne çıkıyor.

Kabin görevlisinin önerisine göre ekonomi bölümünün ön tarafından yaklaşık beş sıra geride veya ekonomi bölümünün arka tarafından yaklaşık beş sıra ileride bulunan koltuklar daha uygun seçenekler arasında.

Bu bölgelerin avantajı, tuvalet, mutfak, acil çıkış ve kabin girişleri gibi yolcu hareketliliğinin yoğun olduğu noktalardan biraz daha uzakta bulunmaları.

Özellikle gece uçuşlarında kabin içindeki hareketliliğin azalması, bu koltuklarda daha kesintisiz bir uyku için avantaj sağlayabilir.

İLK YEMEK SERVİSİNİ KAÇIRMAK İSTEMEYENLER İÇİN DE AVANTAJLI

Kabin içindeki koltuk seçimi yalnızca uyku açısından değil, yemek servisi açısından da önem taşıyor. Kabin görevlisinin açıklamasına göre ekonomi sınıfının ön tarafına yakın oturan yolcular, yemek servisi sırasında ilk seçeneklerden yararlanabilir. Bu nedenle özel bir yemek tercihi bulunan veya menü seçeneklerinin tükenmesinden endişe eden yolcular için ekonomi bölümünün ön tarafına yakın koltuklar avantaj sağlayabilir.

Ayrıca uçağın ön tarafında oturan yolcular, iniş sonrasında uçaktan daha hızlı çıkma şansına da sahip olabilir.

UÇAKTA DAHA RAHAT UYUMAK İÇİN SADECE KOLTUK SEÇİMİ YETMİYOR

Uzun uçuşlarda kaliteli uyku için koltuk seçiminin yanı sıra yolculuk öncesinde hazırlık yapmak da önem taşıyor.

Uzman tavsiyelerine göre uçuş öncesinde ağır yemeklerden kaçınmak, kişinin normal uyku düzenini mümkün olduğunca korumak ve ihtiyaç duyulan uyku süresini önceden planlamak faydalı olabilir.

Fazladan uyumaya çalışmak ise her zaman dinlenmiş hissettirmeyebilir. Gereğinden uzun süre uyumak, uçuş sonrasında sersemlik ve yorgunluk hissine yol açabilir.

KULAK TIKACI VE GÖZ BANDI KÜÇÜK AMA ETKİLİ YARDIMCILAR

Uçakta uyumayı planlayan yolcuların yanına göz maskesi(bandı) ve kulak tıkacı alması da öneriliyor. Özellikle gece uçuşlarında kabin ışıkları, yolcu hareketliliği ve çevredeki konuşmalar uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Kulak tıkacı çevredeki sesleri azaltırken, göz maskesi kabin ışığının uyku üzerindeki etkisini sınırlayabilir.

Kabin görevlisi ayrıca uzun gece uçuşlarında yolcuların ihtiyaç duymaları halinde mürettebattan ekstra battaniye istemekten çekinmemesi gerektiğini belirtti.

Uçak kabinlerinde horlayan yolcuların bulunmasının da oldukça yaygın olduğuna dikkat çeken görevliye göre, bu tür durumlarda kulak tıkaçları çevredeki sesleri bastırmak için önemli bir yardımcı olabilir.