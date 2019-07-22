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Hırsızlık için küçük çocuğu kullandılar! Düğünde pes dedirten olay!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.07.2019 05:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; düğün evinden takı dolu çantayı çaldıkları belirlenen 2 kişi Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık için küçük çocuğu kullandılar! Düğünde pes dedirten olay!

Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü Ayvalık'taki bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne davetli gibi düğüne gelen N.T. ve C.T. adlı kişiler, ailenin bir anlık boşluğundan yararlanarak, içinde 17 adet çeyrek altın 2 adet gram altın ve toplam 5 bin 370 lira para dolu çantayı alarak kaçmaya çalıştı.

ARBEDE ÇIKARDILAR

Düğün sahibi Ö.A. ifadesinde düğüne davetli gibi gelen daha önceden tanımadığı N.T. ve C.T. isimli kadınların takı çantasının bulunduğu masaya gelip kendilerine bir şeyler sorarak oyaladıkları esnada takı çantasının çalındığını fark ettiklerini, kadınlardan şüphelenerek çantayı sorduğunda kadınların arbede çıkardığını anlattı.

ÇANTAYI BIRAKARAK KAÇTILAR

Ö.A. arbede sırasında tanımadığı küçük erkek çocuğun çantayı bırakarak kalabalık içerisinden kaçtığını, çanta içinde bulunan 17 adet çeyrek altın 2 adet gram altın, toplam 5 bin 370 lira parasını eksiksiz aldığını belirtti.

Şüpheliler C.T. ve N.T. kaçmaya yeltendikleri sırada Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanılan olayda; bahsi geçen küçük erkek çocuğu ile olayla bağlantısı olan başkaca diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ayvalık’a Bursa’dan geldikleri tespit edilen zanlıların benzeri suçlardan kabarık bir sabıka dosyalarının bulunduğu belirtilirken, adliyeye çıkarılan iki zanlı C. T. ve N. T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık hırsızlık

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