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Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

27.08.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin West Midlands, Coventry bölgesinde yaşanan soygunun ardından polisler suçluları bulmak için araştırma başlattılar. Araştırma kapsamında suçlunun bir fotoğrafı yayınlandı ancak bu kez normalden biraz farklıydı.

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Normalde, polis bir şüpheliyi bulmak için halktan yardım istediğinde, kaçağın yüzünün bir fotoğrafını yayınlar. Ancak İngiltere'de yaşanan bir hırsızlık olayında, işler biraz farklı gelişti. Bir minibüsten alet çaldığı için aranan bir adamın izini süren polis, şüphelinin bir fotoğrafını yayınladı ancak yüzü değil kalçası görünüyordu.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

West Midlands, Coventry'de bir minibüsten alet çalan iki adamdan biri, kaçarken içinde bulunduğu aracın penceresinden kalçası açık halde dışarı fırlarken güvenlik kameralarına yakalandı. West Midlands Polisi ise, birisinin arsız suçluyu arka tarafından tanıması umuduyla olayın bir görüntüsünü yayınladı.

ÇETEYLE BAĞLANTILI OLABİLİR

11 Ağustos sabahı Coventry, Cheylesmore'da gerçekleşen olayın, birkaç haftadır ilçe genelinde minibüslere baskın düzenleyen organize bir çeteyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

''GÜLÜNECEK BİR ŞEY DEĞİL''

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Coventry Polis Dedektifi Müfettişi Stew Lewis, "Videonun geniş çapta paylaşılacağını ve kimin dahil olabileceği hakkında bilgi üreteceğini umarak videoyla biraz eğlendik. Ama bu suçlar gülünecek bir şey değil. Bu küstah hırsızlar binlerce sterlinlik aletler çalmışlar, esnafı çok zor durumda bırakmışlardır'' diye açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere soygun
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