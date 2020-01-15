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  4. "Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları Resim Sergisi" İstanbul Havalimanı'nda açıldı

"Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları Resim Sergisi" İstanbul Havalimanı'nda açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu: - "İstanbul Havalimanı olarak, insanların yeni yerler keşfetmesine olanak sağlayan bir durak olduğumuz için, farklı ülkelerin sanatçılarına ve eserlerine kucak açıyor, sanatın da uluslararası 'hub'ı olmak için adımlar atıyoruz."

İSTANBUL (AA) - Ressam Miljenko Bengez’in eserlerinden oluşan "Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları Resim Sergisi", 20 Ocak'a kadar İstanbul Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunulacak.

Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki Bosphorus alanında düzenlenen serginin açılışına İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, teknik direktör Stjepan Tomas ile bazı davetliler katıldı.

Samsunlu, açılışta yaptığı konuşmada, teknolojisiyle, mimarisiyle, yolcu memnuniyeti için sunduğu olanaklarla küresel bir hub olan İstanbul Havalimanı'nın kültür-sanat faaliyetlerine verdiği değerle de ön planda olmaya devam edeceğini söyledi.

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen, Bengez'e ait 23 eserin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Samsunlu, "İstanbul, dünya tarihine yön vermiş, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir kültür şehri olarak kültürlerin kesişme noktasında yer alıyor. İstanbul Havalimanı olarak, insanların yeni yerler keşfetmesine olanak sağlayan bir durak olduğumuz için, farklı ülkelerin sanatçılarına ve eserlerine kucak açıyor, sanatın da uluslararası hub'ı olmak için adımlar atıyoruz. İstanbul Havalimanı olarak sadece bir havalimanı olmaktan öte aynı zamanda bir yaşam ve sanat alanı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Samsunlu, sergideki resimlerde iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştiren en önemli bağ olan Akdeniz şehirlerini ve gündelik yaşamın yansıtıldığını belirtti.

Serginin Türkiye ile Hırvatistan'ı daha da birbirine yakınlaştıracağını kaydeden Samsunlu, "Miljenko Bengez gibi önemli bir sanatçının eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyor, İstanbul Havalimanı’nın çağdaş sanata olan katkısının süreceğini sizlerin vasıtasıyla bir kez daha duyurmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Şanlı ise komşu ülkelerle ilişkilerin tarihte bilinen aksine savaşların çok ötesinde manalara geldiğini, Hırvatistan'ın Türkiye'nin en doğu sınırından daha yakın olduğunu söyledi.

Hırvatistan ile çok ciddi ortak kültür ve değere sahip olduklarını ifade eden Şanlı, "Ressam Miljenko Bengez'in böyle eserleri burada teşhir etmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü, bu sergi havalimanımızın konumlandırılması noktasında ne kadar önemli ve yakın ilişki içinde olduğumuzu gösteriyor." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın Hırvatistan'a dünyada birçok noktadan daha yakın olduğunu dile getiren Şanlı, bu havalimanının Türkiye'nin yakın coğrafyasının dünyaya açılan kapısı olarak hizmet vereceğine inandığını kaydetti.

Hırvat ressam Bengez ise resimlerinde Akdeniz'in mimari tarihi ile Amsterdam, Paris veya New York gibi birçok şehrin kentsel manzaraları ile ilişkili olduğunu belirtti. Doğal dünyanın güzelliğini, rengin parlaklığını ve kendisine ilham veren alanın genişliğini açıklamak için görsel dili kullandığını kaydeden Bengez, "Yapmaya çalıştığım şey aslında insanları bazı şeylere yaklaştırmak çünkü sanat paylaşılan bir şey. Eğer bir tecrübeyi paylaşmayı bilmiyorsanız sanatçı olamazsınız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Samsunlu, Şanlı ve Başkonsolos Zerec 20 Ocak'a kadar yolculara açık sergiyi gezerek, Bengez'den eserleri hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı, Ressam Miljenko Bengez, sergi,

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