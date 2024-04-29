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Hissetmek nasıl yazılır? Hissetmek mi hisetmek mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.04.2024 16:44
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Dil, insanların hem ürünü hem de üreticisi olduğu bir alandır ve kişiler arasındaki ortak unsurlardan biri olarak bilinir. Bir dili kullanmak, aynı zamanda belirli ses olaylarını, doğru yazım şekillerini ve anlamları bilmek anlamına gelir. Bu sebeple Türkçeyi doğru kullanmak ve dil bilgisi kurallarındaki farkındalığını artırmak isteyen bireylerin sorguladığı şeylerden biri dilde bulunan sözcüklerin doğru yazılışlarıdır. Peki, hissetmek nasıl yazılır?

Türkçe bünyesinde yer alan kelime haznesi bakımından ifade olanağı en geniş ve zengin diller arasında başta gelir. Türkçede çok fazla kelime bulunmasından dolayı bu kelimelerin doğru yazım şekilleri, anlamları ve dil bilgisindeki ses olayları konuları zaman zaman karıştırılır. Bazı sözcüklerin yanlış kullanımı halk arasında yayılarak bilgi kirliliğine neden olabilmektedir. Hâl böyle olunca, sözcüklerin doğru ifade biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak da önem arz eder. Bilhassa konuşma dilinde harflere ve vurgulara çok fazla dikkat edilmese de yazı dilinde büyük bir önem taşır.

Hissetmek nasıl yazılır?

Hissetmek kelimesi Arapçadan dilimize geçen sözcükler arasındadır. Hissetmek TDK sözlüklerinde 4 farklı anlamı bulunan bir sözcüktür; fiziksel bir uyarıyı duymak, bir şeyden etkilenmek, Sezmek, farkına varmak, anlamak, saymak, addetmek anlamlarında kullanılır.

Hissetmek yazımında yaşanan kafa karışıklığı sözcüğün hissetmek mi hisetmek mi şeklinde yazılması gerektiğidir. Söz konusu kelimeye gelen ekle birlikte sözcüğün içerisindeki harfin tekrarlaması ünsüz ikizleşmesi olarak açıklanmaktadır. Pek çok sözcükte görülen bu ses olayı, sözcüklerin daha vurgulu bir şekilde telaffuz edilmesini sağlar. Dolayısıyla hissetmek sözcüğü “hissetmek” şeklinde 2 “s” ile yazılmalıdır.

Hissetmek doğru yazılışı

Bu sözcüğün yazımı sırasında sıklıkla yazım yanlışı yapıldığı görülür. Hissetmek gibi kelimelerin yazımında doğru bilgileri edinmek, yazılı dilinde daha anlaşılır bir ifade bakımından son derece önemlidir. Bu konuda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzlarından faydalanılmaktadır. Bu kılavuzlar TDK resmî web sitesinde hizmet vermekle birlikte en güncel bilgileri kişilere sunar. Türkçeyi kurallara uygun bir şekilde yazmak ve kullanmak, dilimizi korumamız yönünden büyük önem arz eder. Bu hassasiyetlerce sorgulanan hissetmek kelimesinin doğru yazım şekli “hissetmek” olmalıdır. Hissetmek sözcüğünün doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Hissetmek (doğru kullanım)
  • Hisetmek (yanlış kullanım)
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