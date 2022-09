Hitit, Alabanda ile kurumsal seyahat yönetimi için anlaştı

İSTANBUL (AA) - Hitit, acente ağını genişletme hedefi doğrultusunda, Türk turizminin kurumsal seyahatler ve etkinlik yönetimi alanındaki seyahat acentelerinden Alabanda Turizm ile anlaştı.

Hitit açıklamasına göre, hava yolu ve seyahat sektörünün teknoloji sağlayıcısı Hitit, büyümeye devam ediyor. Dünyada 45 farklı ülkeden 60’a yakın ve çoğu havayolu şirketlerinden oluşan partner portföyünü çeşitlendiren şirket, seyahat sektörünü bütüncül olarak ele alan yazılım çözümlerini sektörün hizmetine sunuyor.

İki şirket arasında yapılan anlaşma ile Alabanda, Hitit’in yeni nesil seyahat satış platformu Crane Sanal Mağazacılık (Crane TM) çözümünü kullanacak. Alabanda Turizm, bu sayede tüm tedarikçilerini tek bir platforma altında toplayarak, kurumsal müşterilerinin farklı sistemlere ihtiyaç duymadan Crane TM üzerinden seyahat rezervasyonlarını gerçekleştirmesine imkan sunacak.

Crane TM ile Alabanda Turizm’in hizmet verdiği kurumsal firmalar, şirket içi seyahat politikaları ve onay mekanizmalarını kolaylıkla sisteme tanımlayabilecekler.

Böylece, firma çalışanları iş seyahatlerini kendilerine sunulan özel web uygulaması aracılığıyla birkaç basit adımla tamamlayabilecekler.

Crane TM sistemi sadece çalışanın seyahat politikalarına uygun seçenekleri ekrana getirdiği için, kurumsal firmalar kendi sistemleri dışındaki rezervasyonların önüne geçmiş olacak. Bu durum, bir yandan kurumsal firmalara operasyonel verimlilik sağlarken, bir yandan da paradan ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak.

Alabanda Turizm, self servis prensibi ile hizmet veren Crane TM sistemi sayesinde daha fazla kurumsal firmaya özelleştirilmiş hizmet verebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit’in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, bu iş birliğinin, Hitit’in Türkiye’deki acente ağını genişletme hedefinin önemli bir adımı olduğunu vurguladı.

Karaağaç, "Hitit, sadece havacılık teknolojilerinde değil, turizm yazılımları alanında da Türkiye’nin önde gelen yazılım ihracatçılarından. Alabanda Turizm, Türkiye’de Hitit’in yazılımını kullanan ilk seyahat acentesi. Önümüzdeki dönemde turizm alanında yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz. Crane TM sistemi, seyahat acentelerine uçuş, otel, araç kiralama, transfer, seyahat sigortası gibi pek çok işi tek noktadan yapma imkanının yanı sıra, kolay ve hızlı raporlama imkanı da sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Alabanda olarak yine bir ilke imza atıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz"

Alabanda Turizm Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Refik Kutluer ise, "10 küsur sene önce başlamış olduğumuz dijitalleşme yolculuğumuzda, konusunun dünya çapındaki lider kuruluşlarından, Hitit ile anlaşarak çok önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Seyahat ve etkinlik yönetimi sektörlerindeki bilgi birikimimizi Hitit’in teknolojisi ile birleştirerek; müşterilerimizin seyahat organizasyonlarını kendi seyahat politikalarına uygun olarak, her an, her ortamda, isterlerse kendi başlarına, tek ekranda gerçekleştirmelerine imkan sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

Yeni nesil dijital seyahat platformunu sunarken, canlı ortamdaki insanın sıcaklığına, yakınlığına ve tecrübesine duyulması gereken ihtiyacı hiçbir zaman göz ardı etmeyeceklerini aktaran Kutluer, şunları kaydetti:

"Alabanda 7-24 değil 365 gün 24 saat havaalanı ve şehir ofislerinden verdiği hizmetini, 'üzerinde güneş batmayan acente' özelliği ile kesintisiz sürdürmeye devam edecektir. Nasıl ki, değerli partnerimiz Hitit'in gücü ve büyüklüğü, ismi ve logosu ile kadim Hitit uygarlığında simgeleniyorsa, biz de önemli antik Karya kenti Alabanda'dan aldığımız ilhamla tecrübelerimizi paydaşlarımıza aktarıyor ve denizcilik terimi 'İskele Alabanda'nın anımsattığı gibi sektörümüze yön ve hız vermeye gayret ediyoruz."