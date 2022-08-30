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Hız eş anlamlısı nedir? Hız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.08.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller zaman içerisinde birbirleriyle etkileşime girerek yeni kelimeler türetmişlerdir. Bu etkileşimler sayesinde diller gelişmiştir. Hız kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Zaman içerisinde hız kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler de türemiştir. Hız kelimesinin eş anlamı nedir?

Hız eş anlamlısı nedir? Hız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hız kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Farsça χīz kökünden gelen χīz kelimesinin türetilmesi ile dilimizde kullanılmaya başlamıştır. Eski tarihlerde kalkmak, sıçramak anlamına gelir. Bilinen ilk yazılı kaynağı 1400'lü yıllarda olduğu bilinmektedir.. Yazılı eserden önce ise günlük yaşamda kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Hız ne demek?

Farsça kökenli olan hız kelimesi, eski zamanlardan günümüze dek çabukluğu ifade etmek için kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen anlamına bakacak olursak: "Çabukluk, sürat, bir hareketten doğan güç, alınan yolun harcanan zamana oranı" gibi anlamlara gelmektedir. Peki, hızın eş anlamlısı nedir?

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Hız kelimesinin eş anlamı

Hız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

  • Sürat
  • Çabukluk
  • Serilik
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Hızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hız eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek olarak şu cümleleri verebiliriz:

  • Araba o kadar süratli gidiyordu ki kırmızı ışıkta duramayıp karşıdan gelen arabaya çarptı.
  • Son süratle giderken önüne bir anda kedi çıkınca ne yapacağını şaşırdı.
  • Dışarı çıkmamıza yarım saat kala çabucak hazırlanmaya başladı.
  • Ev sahibi ile anlaşamadığımız için çabucak evden çıkıp yeni bir ev bulmalıyız.
  • Arabanın vites geçişleri o kadar seri ki hiçbir araba yanına bile yaklaşamadı.
  • İş yerinde çok seri çalıştığı için maaşına zam yapıldı.
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