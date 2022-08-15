Ham eş anlamlısı nedir? Ham kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ham, sıfat türünde bir kelimedir. Asıl ve yan anlamları dışında mecaz anlamı ile de kullanılabilir. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde sıkça kullanılan kelimeler arasındadır. Dilimize Farsça dilinden gelip yerleşmiştir. Ham eş anlamlısı olan kelimeler işlenmemiş, idmansız, olmamış kelimeleridir.

Ham kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu ham kelimesi için sıfat türünde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen örnek cümle ve kullanımlar şunlardır:

Yenecek kadar olgun olmayan, olmamış. (Meyveler için kullanılır.)

Örnek kullanım: Ham elma.

İşlenmemiş olan. (Ağırlıklı olarak maddeler için kullanılan bir ifadedir.)

Örnek kullanım: Ham petrol.

İdmansız olan.

Örnek cümle:

"Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim."

Gerçekleşme kolaylığı veya imkanı olmayan. (Mecaz anlamıdır.)

Örnek kullanım: Ham teklif.

Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş olan.

Örnek kullanım: Ne ham adam!

Ham kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Olmamış, çiğ, işlenmemiş, idmansız, imkansız, incelmemiş, kaba kelimeleri cümle içindeki kullanım amaçlarına göre ham kelimesi yerine geçebilen kelimelerdir.

Başka kelimeler ile bir araya gelerek oluşturdukları birleşik kelimelere örnek olarak şunlar gösterilebilir: Ham halat, ham hayal, ham besi suyu, ham bez, ham ervah, ham gaz, ham payı, ham madde.

Ham çıkmak ifadesi de iki anlamda kullanılabilir. Birinci anlamına göre kavun veya karpuz gibi meyveler kesildiklerinde olgunlaşmamış olduğunun anlaşılmasıdır.

İkinci anlamı ise mecaz anlamıdır. Kendisinden beklenen olgun davranışları gösterememek anlamına gelir.

Hamın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hamın eş anlamlısı olan kelimeler ve ham kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: