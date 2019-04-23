Mynet Trend

Hızlı Ayaklar 23 Nisan'da ekranda

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 23.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hazırlanan Türkiye'nin ilk spor odaklı çizgi filmi "Hızlı Ayaklar", 23 Nisan'da ekranda olacak.

Hızlı Ayaklar 23 Nisan'da ekranda

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı salı günü MinikaGO kanalında gösterilecek çizgi film, saat 18.00'de başlayacak.

Türk çizgi film dünyasında ilk kez spor odaklı bir macerayı miniklerle buluşturacak "Hızlı Ayaklar", çocuklara, spor yapma, dostluk ve ortak hedef için mücadele etmenin önemini öğretmeyi hedefliyor.

"İstanbul Muhafızları", "Nane ile Limon" ve "Cille"nin yapımcılarından Ali Hakan Kaya'nın kaleminden çıkan "Hızlı Ayaklar"da karakterler Ali, Hasan, Zeynep, Hatice ve Yusuf, Türkiye'nin gelecekteki madalya umutları olmak ve olimpiyatlara damga vurmak için mücadele ediyor.

Bakanlığın yanı sıra güreş, atletizm ve tekvando federasyonlarının da katkı sağladığı çizgi filmde yetenek tarama testine giren Ali'nin, fiziksel özellikleri ve yetenekleriyle olimpiyatta yarışabilecek seviyede olduğunun anlaşılması ve kendisini bir anda spor okulunda bulması anlatılıyor.

AA

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
İşte Ankar film festivalinde kazanan projeİşte Ankar film festivalinde kazanan proje
Türk film haftasının açılışına yoğun ilgi! Türk film haftasının açılışına yoğun ilgi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gençlik ve spor bakanlığı hızlı ayaklar film sinema minikaGO

En Çok Okunan Trend Haberler

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

HEPAR kapatıldı!

HEPAR kapatıldı!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fadik Sevin Atasoy yönetmen koltuğunda!

Fadik Sevin Atasoy yönetmen koltuğunda!

Öğrenci dostu film festivali

Öğrenci dostu film festivali

İşte Ankar film festivalinde kazanan proje

İşte Ankar film festivalinde kazanan proje

Türk film haftasının açılışına yoğun ilgi!

Türk film haftasının açılışına yoğun ilgi!

23 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

23 Nisan'ı keyifli değerlendirmek için programlar

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı izle! 8.sezon 2. bölüm nasıl izlenir? İnternetten izleme yolları var mı?

Game of Thrones'un yeni bölümü internetten nasıl izlenir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.