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Hızlı şarj vs kablosuz şarj

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TEKNOLOJİ  | 01.05.2019 08:00 | Son Güncelleme

Hızlı şarj özelliğini kullanmayan hiçbir cep telefonu kalmadı diyebiliriz. Çok acil durumlarda yola çıkması gereken kişiler, hızlı şarj özelliğine ihtiyaç duyuyor. Yalnızca yarım saat içerisinde %80 gibi bir şarj doldurma kapasitesine sahip hızlı şarjlar, hayatı ciddi oranda kolaylaştırabiliyor.

Hızlı şarj vs kablosuz şarj

Hızlı şarj özelliği daha çok, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri ile piyasada sağlam bir yer kazandı. Kablosuz şarj özelliği ise, Apple’ın cep telefonlarında daha geniş bir kullanıma sahip. Ancak rekabet konusunda kablosuz şarj, hızlı şarjın çok gerisinde kalıyor diyebiliriz.

Hızlı şarj özelliğinin her akıllı telefon için farklı işlediğini söyleyebiliriz. Örneğin Huawei Mate 20 Pro 40 W’a kadar şarj imkanı sunabiliyor. Xiaomi firmasının da yakın bir zamanda üstün özelliklere sahip hızlı şarj ürünü çıkaracağı söyleniyor. Bu şarj aleti muhtemelen, piyasadaki en hızlı model olacak gibi görünüyor.

kablosuz-şarj

Tüm bunlara ek olarak bir de hibrit şarj aletlerinden bahsetmek mümkün. Basit bir örnek vermek gerekirse; cep telefonunuzun hem kablosuz hem de hızlı bir şekilde şarj edildiğini hayal edin. İşte tam da bu şarj aletleri böyle bir hayali gerçeğe dönüştürebiliyor. Hızlı şarj ve kablosuz şarj konusunda sizin tercihiniz hangisi? Seçiminizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Hızlı şarj kablosuz şarj

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