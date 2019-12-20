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Hızlı ve doğru tanıya yardımcı olacak yapay zeka teknolojileri için imzalar atıldı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Medical Park ve Liv Hospital’ın çatı kurumu olan MLP Care ile yapay zeka teknolojisi üreten Amerikalı Enlitic, klinik yapay zeka modelleri geliştirmek için işbirliği yaptı. Klinik yapay zeka modelleri Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Orta Asya’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına da sunulacak. Ayrıca Türkiye’de Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi de kurulacak.

Hızlı ve doğru tanıya yardımcı olacak yapay zeka teknolojileri için imzalar atıldı

VM Medical Park Mersin Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) ile yapay zeka teknolojisi üreten Amerikalı Enlitic bir araya gelerek, yerli ve yabancı hastalar için yeni bir teknoloji projesi hazırladı. İşbirliği kapsamında derin öğrenme modelleri ile yapay zeka Türkiye ve komşu ülkelerde sağlık sektörünün hizmetine sunulacak.

Hastalara doğru tanı konulmasına yardımcı olacak teknolojiler

MLP Care ile doktorlar için karar destek sistemi olarak çalışan ve hastalarının durumlarını daha hızlı ve daha doğru şekilde teşhis etmelerine yardımcı olan yapay zeka yazılımları geliştiren Enlitic, klinik yapay zeka alanında stratejik ve çok yönlü bir iş birliğine imza attı. İki kurumun işbirliği kapsamında, hem yerli hem de ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care’in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için Enlitic’in yapay zeka yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek. Geliştirilen yapay zeka modellerinin kullanıma alınması ile görüntülüme ve tanı aşamaları hızlanacak, süreçlerin eksiksiz ve hata payları minimuma indirilmiş şekilde işlenmesi sağlanacak.

Öncelikli olarak MLP Care’in bünyesinde kullanılmaya başlanacak olan yapay zeka modellerinin önümüzdeki dönemde Doğu Avrupa ile Orta Asya’daki birçok ülkenin sağlık sistemine entegre edilmesi sağlanacak.

Türkiye’de Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi de kurulacak

İşbirliği kapsamında yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kurulması da yer alıyor. GPU (grafik işleme ünitesi) özellikli veri merkezini de bünyesinde barındıracak Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezinde veri bilimi ve mühendislik alanında uzman personel görev yapacak. Yalnızca Türkiye’nin değil, Doğu Avrupa ve Orta Asya coğrafyasında alanının ilki konumunda olacak merkez; geliştirilecek modeller sayesinde yapay zekanın küresel sağlık sistemine entegrasyonunda önemli bir aşamayı oluşturacak.

“Kalitemizi daha üst noktalara taşımak için sabırsızlanıyoruz”

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada, Enlitic’in teknolojisinden yararlanarak, kurumun sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve Ar-Ge çalışmalarının kalitesini daha üst noktalara taşımak için sabırsızlandıklarını söyledi. Usta, “Enlitic’in derin öğrenme modelleri ve birlikte geliştireceğimiz Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezimiz, klinik alandaki yeteneklerimizi daha üst seviyeye taşımamıza ve Avrupa ile Orta Asya’daki operasyonlarımızı büyütmemize katkı sağlayacak” dedi.
Enlitic CEO’su Kevin Lyman ise MLP Care’in sağlık hizmetlerinde teknolojilerden yararlanan bir kurum olduğunu ve yapay zeka geliştirmede stratejik ortaklık yapmaktan heyecan duyduklarını belirtti. Lyman, “Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezimizin geliştirilmesini de kapsayan iş ortaklığımız şüphesiz sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyacak, temel yaklaşımımızı destekleyecek ve bölgedeki konumumuzu güçlendirecektir” diye konuştu.

Hızlı ve doğru tanıya yardımcı olacak yapay zeka teknolojileri için imzalar atıldı

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