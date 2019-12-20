Hızlı ve doğru tanıya yardımcı olacak yapay zeka teknolojileri için imzalar atıldı

VM Medical Park Mersin Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) ile yapay zeka teknolojisi üreten Amerikalı Enlitic bir araya gelerek, yerli ve yabancı hastalar için yeni bir teknoloji projesi hazırladı. İşbirliği kapsamında derin öğrenme modelleri ile yapay zeka Türkiye ve komşu ülkelerde sağlık sektörünün hizmetine sunulacak.

Hastalara doğru tanı konulmasına yardımcı olacak teknolojiler

MLP Care ile doktorlar için karar destek sistemi olarak çalışan ve hastalarının durumlarını daha hızlı ve daha doğru şekilde teşhis etmelerine yardımcı olan yapay zeka yazılımları geliştiren Enlitic, klinik yapay zeka alanında stratejik ve çok yönlü bir iş birliğine imza attı. İki kurumun işbirliği kapsamında, hem yerli hem de ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care’in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için Enlitic’in yapay zeka yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek. Geliştirilen yapay zeka modellerinin kullanıma alınması ile görüntülüme ve tanı aşamaları hızlanacak, süreçlerin eksiksiz ve hata payları minimuma indirilmiş şekilde işlenmesi sağlanacak.