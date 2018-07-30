Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

Oolong çayı

İsminden de anlaşıldığı gibi oolong bir Çin çayı çeşididir. Bu çay yüksek kolesterolü düşürürken yağ yakımını hızlandırıyor. Günde 2 defa içebilirsiniz. Birini sabah kahvaltıda diğerini ise ara öğününüzde.

Yaban mersini çayı

Tatlı yeme isteğini bastırır çünkü yaban mersini çayı kandaki şeker oranını ayarlar. Yaban mersini çayını ara öğünlerde içebilir ya da tatlı yeme isteği geldiğinde demleyebilirsiniz.

Yıldız anason çayı

Sindirim problemi yaşayanların kurtarıcısıdır ve kabızlığa birebirdir. Sindirime yardımcı olan yıldız anason çayı şişkinliğinizi de önleyecektir.

Hibiskus çayı



Vücutta depoladığınız yağları çatır çatır yakar! Son zamanarın trendi olan hibiskus çayını uyumadan önce bir bardak için.

Yeşil çay

Yeşil çayın diğer çaylara oranla bilinirliği çok daha fazla. Kilo kaybında son derece etkili olan yeşil çay en hızlı yağ yakan bir diğer içecek. Günde en fazla 3 fincan içebilirsiniz. Bu orana çok dikkat etmelisiniz.

Nane çayı

Sindirim sistemini düzenleyen bir diğer çay ise taze nane çayı. İştahınız çok açık ise bu çay tam size göre. Yemeklerden önce içmeye özen gösterin. Nane çayı sindirimizi düzenler ve iştahınızı kontrol altına alır.