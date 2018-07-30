YEMEK

Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

Bu listedeki 9 çay hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişiyor. Denemediyseniz muhakkak bir göz atın ama öncesinde bir uzmana danışmayı unutmayın :)

Hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği doğal çaylar

Oolong çayı

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İsminden de anlaşıldığı gibi oolong bir Çin çayı çeşididir. Bu çay yüksek kolesterolü düşürürken yağ yakımını hızlandırıyor. Günde 2 defa içebilirsiniz. Birini sabah kahvaltıda diğerini ise ara öğününüzde.

Yaban mersini çayı

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Tatlı yeme isteğini bastırır çünkü yaban mersini çayı kandaki şeker oranını ayarlar. Yaban mersini çayını ara öğünlerde içebilir ya da tatlı yeme isteği geldiğinde demleyebilirsiniz.

Yıldız anason çayı

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Sindirim problemi yaşayanların kurtarıcısıdır ve kabızlığa birebirdir. Sindirime yardımcı olan yıldız anason çayı şişkinliğinizi de önleyecektir.

Hibiskus çayı

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Vücutta depoladığınız yağları çatır çatır yakar! Son zamanarın trendi olan hibiskus çayını uyumadan önce bir bardak için.

Yeşil çay

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Yeşil çayın diğer çaylara oranla bilinirliği çok daha fazla. Kilo kaybında son derece etkili olan yeşil çay en hızlı yağ yakan bir diğer içecek. Günde en fazla 3 fincan içebilirsiniz. Bu orana çok dikkat etmelisiniz.

Nane çayı

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Sindirim sistemini düzenleyen bir diğer çay ise taze nane çayı. İştahınız çok açık ise bu çay tam size göre. Yemeklerden önce içmeye özen gösterin. Nane çayı sindirimizi düzenler ve iştahınızı kontrol altına alır.

Gül çayı

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Yeşil çaya oranla iki kat daha fazla antioksidan içerir. Vücuttaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olurken kabızlığın da önüne geçer.

Pu-Erh çayı

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Çok sık duymadığımız bir çay daha... Diğer çaylara oranla ulaşılabilirliği daha az ama etkisi gerçekten büyük. Yağ hücrelerini küçülttüğü kanıtlanmış bir çay.

Yarbe mate çayı

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Vücudun yağ depolamasının önüne geçiyor. Tüketecekseniz eğer günde 1 fincan yeterli.

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zayıflatan çaylar diyet yeşilçay hızlı kilo vermek

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