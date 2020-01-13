Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları, Hızlı ve Öfkeli 6 nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 6 fragmanı ve Hızlı ve Öfkeli 6 konusu

Vin Diesel ve Paul Walker'ın sinema tarihine soygun ve araba kovalamacası olarak geçen ünlü serisinin son halkası olan Hızlı ve Öfkeli 6 filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin üstlenirken, senaryo Chris Morgan'a ait... Hızlı ve Öfkeli 6 filminde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Paul Walker da yer alıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 6 filminin konusu nedir ve başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

HIZLI VE ÖFKELİ 6 KONUSU

Dom ve Brian’ın bir suç liderinin imparatorluğunu yıkıp, ekiplerine 100 milyon dolar bıraktığından beri kahramanlarımız tüm dünyaya yayılmıştır. Ama evlerine dönememeleri ve sonsuza kadar kaçak olarak yaşayacak olmaları hayatlarını yarım bırakmıştır. Bu arada Hobbs 12 ülkede, ölümcül yetenekleri olan paralı sürücülerden oluşan bir organizasyonu takip etmektedir. Takımın beynine yardım eden acımasız ikinci başkan, Dom’un öldüğünü düşündüğü aşkı Letty’dir. Bu suç takımını durdurmanın tek yolu onlara sokakta üstün gelmektir. Bu nedenle Hobbs, Dom’dan en seçkin takımını Londra’da toplamasını ister. Böylece evlerine dönebilecekler ve ailelerini yeniden bir araya getirebileceklerdir.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 OYUNCULARI

Büyük bir merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez gibi serinin sevilen oyuncuları yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin altıncı filmi, bu sefer İspanya'da ve İngiltere'de çekildi.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FRAGMANI