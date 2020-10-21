Hızlı ve Öfkeli 9’u izlemeden 10 ve 11 hakkında ilk bilgiler geldi

Hızlı ve Öfkeli 9 için heyecanlı bekleyiş sürerken 10 ve 11. filmlerin Justin Lin tarafından yönetileceği kesinleşti. Efsane serinin filmlerinin yarısının yönetmen koltuğunda Lin oturuyordu.

The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre daha önce Hızlı ve Öfkeli, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift, Hızlı ve Öfkeli 5, Hızlı ve Öfkeli 6 ve son olarak bu yıl vizyona girmesi planlanan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021’e ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9 filmini yöneten Justin Lin, serinin 10. ve 11. filmlerinde de yönetmen koltuğunda oturacak.

19 YILLIK EFSANE SONA ERİYOR

Hızlı ve Öfkeli serisinin baş karakterlerinden Dominic Toretto’yu canlandıran tecrübeli oyuncu Vin Diesel, daha önce yaptığı açıklamada serinin 10. filminin 1 ve 2 şeklinde iki ayrı bölüm olarak yayınlanacağını ve şu an için 19 yıllık maziye sahip olan film serisini sona erdireceğini ifade etmişti. Serinin finali seriyi başlatan isme emanet edildi.

Yeni bir salgın dalgası gelmediği takdirde Hızlı ve Öfkeli 9, 28 Mayıs 2021’de beyaz perdede olacak.



