Hızlı ve Öfkeli 9’un Cardi B’li özel videosu yayınlandı! Filmde yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı

Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B, Jennifer Lopez ile birlikte rol aldığı ilk filmi Hustlers’tan sonra yeni filmi için anlaştı. 27 yaşındaki şarkıcı, Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminde boy gösteriyor. Filmde Leysa karakterine hayat veren Cardi B, rolünü ‘güçlü ve kuvvetli’ olarak niteliyor. Leysa rolü hakkında da bilgi veren Cardi B, Hızlı ve Öfkeli adını duyduğunda anında kabul ettiğini söyledi.

20 yılda serinin her filmiyle gişe rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi 2 Temmuz 2021'de ülkemizdeki izleyicilerinin karşısına çıkacak.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.

Helen Mirren, Charlize Theron ve John Cena gibi heyecan yaratan isimlerin yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Amber Sienna, Finn Cole, Sung Kang, Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.



