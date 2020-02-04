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Hızlı ve Öfkeli 9’un ilk fragmanı yayınlandı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hızlı ve Öfkeli 9’un büyük ses getiren ilk fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Neredeyse 20 yıldır devam eden ve tüm dünyada 5 milyar dolardan fazla kazanç sağlayan efsanenin dokuzuncu bölümü olan Hızlı ve Öfkeli 9’un tam zamanı! 2020 yılının en merakla beklenen filmlerinden olan Hızlı ve Öfkeli 9’un ilk fragmanı yayınlandı.

Hızlı ve Öfkeli 9’da serinin gişe rekortmenine dönüştüğü üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerinin yönetmenliğini yapmış olan Justin Lin yeniden yönetmenlik görevini üstleniyor. Aksiyon, Londra’dan Tokyo’ya, Orta Amerika’dan Edinburg’a ve Azerbaycan’daki gizli sığınaktan Tiflis’in kalabalık sokaklarına kadar son hızla tüm dünyada dolaşıyor. Yol boyunca eski arkadaşlar yeniden ortaya çıkacak, eski düşmanlar geri gelecek, tarih yeniden yazılacak ve ailenin gerçek anlamı daha önce hiç olmadığı şekilde sınanacak.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCU KADROSU

Filmde, kadroda yeniden rol alan Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel ve Sung Kang ile Oscar ödüllü Helen Mirren ve Oscar ödüllü Charlize Theron rol alıyor. Hızlı ve Öfkeli 9’da ayrıca Grammy ödüllü süper star Cardi B, Dom’un geçmişiyle alakalı bir kadın olan serinin yeni karakteri Leysa rolünü canlandırırken Reggaeton fenomeni Ozuna da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Vin Diesel’in Dom Toretto karakteri, oğlu küçük Brian ile gözlerden uzakta, sessiz bir hayat sürmektedir. Ama huzurlu çevrelerinin hemen ötesinde tehlikenin hep pusuda olduğunu biliyorlardır. Bu kez tehlike Dom’u, en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un liderliğindeki dünyayı yıkacak bir planı durdurmak için bir araya gelir.


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