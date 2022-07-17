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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

17.07.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi 17 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Filmin yönetmenliğini David Leitch yapmıştır. Peki Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw konusu nedir? İşte Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin oyuncuları ve merak edilenler...

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Chris Morgan'ın senaryosunu yazdığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin yönetmenliğini David Leitch üstlenmiştir. Peki Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimlerdir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu şu şekildedir:

Amerika'nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır.

İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir.

Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin oyuncuları:

Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Jason Statham - Deckard Shaw
Idris Elba - Brixton Lore
Vanessa Kirby - Hattie Shaw
Eiza González - Margarita
Helen Mirren - Magdalene Shaw
Roman Reigns - Mateo Hobbs

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

2019 yapımı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi aksiyon, komedi ve macera türündedir.

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Anahtar Kelimeler:
film hızlı ve öfkeli
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