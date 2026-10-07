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Zehirli iğneyle idam edilen kadın hayatta kaldı! 6 gün sonra konuşmaya başladı

ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı ve kısa sürede dünya gündemine oturdu. Tennessee eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan 50 yaşındaki Christa Pike, zehirli iğneyle gerçekleştirilen idam girişiminin ardından hayatta kaldı. Olaydan 6 gün sonra bilinci açılan Pike'ın konuşmaya başladığı açıklandı. Pike'ın yoğun bakım süreci devam ediyor.

Zehirli iğneyle idam edilen kadın hayatta kaldı! 6 gün sonra konuşmaya başladı
Gökçen Kökden

Amerika'da yaşayan Christa Pike, sınıf arkadaşını döverek ve bıçaklayarak öldürmekten ölüm cezasına çarptırılmıştı. 30 Eylül günü cezasının zehirli iğne yöntemiyle infaz edilmesi için işlemler başlatıldı. Ancak idam sırasında beklenmedik gelişme yaşandı.

İKİ DOZ ZEHİRLİ İĞNE SONRASI HAYATTA KALDI

Zehirli iğneyle idam edilen kadın hayatta kaldı! 6 gün sonra konuşmaya başladı 1

Pike'a idam amacıyla iki doz pentobarbital verildi. Ancak ilaçlar ölümüne yol açmadı. Avukatlarının açıklamasına göre Pike'ın kollarında ciddi yanıklar ve kabarcıklar meydana geldi. İdam girişiminin ardından bilincini kaybeden Pike hastaneye kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı.

Pazar günü hala bilinci kapalı olan Pike'ın sağlık durumunda daha sonra önemli bir gelişme yaşandı. Avukatları salı günü yaptıkları açıklamada, Pike'ın bilincinin açıldığını, konuşabildiğini ve yoğun tıbbi bakım almaya devam ettiğini duyurdu.
Avukatları iyileşme sürecinin uzun olacağını ve Pike'ın sağlık durumunun nasıl ilerleyeceğinin henüz bilinmediğini belirtti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Zehirli iğneyle idam edilen kadın hayatta kaldı! 6 gün sonra konuşmaya başladı 2

Pike'ın hukuk ekibine uzman olarak danışmanlık yapan anesteziyoloji ve cerrahi profesörü Dr. Joel Zivot, solunum cihazından çıkarılıp konuşmaya başlamasının iyileşme açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Ancak Pike'ın hala yoğun bakımda olduğunu vurgulayan Zivot, ciddi risklerin tamamen ortadan kalkmadığını ve iyileşmenin nasıl sonuçlanacağının anlaşılmasının haftalar hatta aylar sürebileceğini ifade etti.

AYNI KİŞİ İKİNCİ KEZ İDAM EDİLEBİLİR Mİ?

Yaşanan olay şimdi ABD'de sıra dışı bir hukuki tartışmayı da beraberinde getirdi: Tennessee yönetimi Pike'ı yeniden idam etmeye çalışabilir mi?
Haberde görüşüne başvurulan Fordham Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Deborah Denno'ya göre daha önce damar yolu açılamadığı için başarısız olan idam girişimlerinin ardından ikinci kez infaz girişimlerine izin verilen vakalar bulunuyor.
Ancak Pike'ın durumu farklı. Denno'ya göre Pike, öldürücü ilacın gerçekten uygulanmasının ardından hayatta kalan ilk kişi.

Bu nedenle ikinci bir idam girişiminin acımasız ve olağandışı ceza yasağı ile aynı suç nedeniyle iki kez cezalandırılmayı engelleyen hukuki ilkeler bakımından tartışmaya yol açabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika idam
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