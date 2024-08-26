'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Paul Walker'ın kızı Meadow Walker artık çok ünlü! İddialı pozları gündemde

2001’de gösterime giren ilk filminden beri büyük bir efsaneye dönüşen 'Hızlı ve Öfkeli'nin başrolünde yer alan Paul Walker 2013’te trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

'Hızlı ve Öfkeli’de canlandırdığı Brian O’Conner rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Paul Walker, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken geçirdiği korkunç bir kazada yaşamını yitirdi.

Meadow Walker babası Paul Walker öldüğünde daha 15 yaşındaydı... Paul Walker ne yazık ki göremedi ancak kızı onun ölümünden sonra ünlü bir model oldu.

Güzel isim artık 25 yaşında... ‘Hızlı ve Öfkeli’ filminin 10’uncu serisinde konuk oyuncu olarak rol alan isim kariyerine model olarak devam ediyor.

Paul Walker’ın kızı Meadow Walker son dönemde aranan modeller arasında bulunuyor. Güzel model sosyal medyayı da aktif kullanan bir isim...

Modellik kariyerini başarıyla sürdüren Meadow Walker çok takipçili sosyal medya hesabından iddialı pozlarını paylaşınca dikkat çekti.



Paul Walker’ın kızının son haline ve pozlarına yorum yağdı.

BABASIYLA İLGİLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Babasının kendisiyle sayılar aracılığıyla iletişim kurduğunu söyleyen Walker, “Babamın en sevdiği sayılar 4 ve 7’ydi. Benim için işaretler bunlar” demişti.