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Teoman'dan sosyal medyayı ikiye bölen sözler: "Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.08.2024 07:34
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“Sayın Bay Rock Yıldızı” kitabıyla gündemde olan Teoman tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Nusret'e dair sözleriyle gündemde olan Teoman "Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor" diyerek sosyal medyayı ikiye böldü.

Teoman'dan sosyal medyayı ikiye bölen sözler: "Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar"

Şarkıları kadar açıklamalarıyla da adından söz ettiren şarkıcı Teoman'ın et lokantaları ve 'saltbea' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe ile ilgili sözleri gündemdeydi.

Teoman "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s.kiyor, beni s.kmiyor" diyerek adından söz ettirdi.

Teoman şimdi ise T24'e yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Teoman söyleşide kendisine yönetilen "Çevremdeki pek çok insandan İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesinden rahatsızlık duyduklarını dinliyorum" ifadelerini duyunca sitem etti.

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"NORVEÇLİ SARIŞIN ÇOCUKLARI GÖRSELER..."

Teoman cevap olarak şunları söyledi:

"Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için 'Her yer Arap da oldu' demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor."

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Teoman'ın bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi "Haklı" derken kimi ise "Haksız dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?

TEOMAN HAKLI MI HAKSIZ MI?

HAKLI
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