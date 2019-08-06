Mynet Trend

"Hızlı ve Öfkeli" serisinin sert adamları sözleşme gereği asla yenilmiyor!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 06.08.2019 08:16 | Son Güncelleme

Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan "Hızlı ve Öfkeli" serisinin başrol oyuncuları Dwayne "The Rock" Johnson, Vin Diesel ve Jason Statham'ın sözleşmelerinde dövüş kaybetmeme maddesi bulunduğu ortaya çıktı.

"Hızlı ve Öfkeli" serisinin sert adamları sözleşme gereği asla yenilmiyor!

Uzun soluklu aksiyon serisi "Hızlı ve Öfkeli"nin başrol oyuncularının sözleşmelerinde yer alan bir madde şaşkınlık yarattı. Dwayne "The Rock" Johnson, Vin Diesel ve Jason Statham'ın sözleşmelerinde sözleşmelerinde dövüş kaybetmeme maddesi bulunduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncuların birbirlerinden ya da diğer karakterlerden alacakları darbelerde sınır şartları var.

Aksiyon filmlerinin aranan yüzleri hakkında Wall Street Journal’da çıkan habere göre; yer aldıkları filmlerde asla kaybetmemelerini dayatacak sözleşme maddeleri bulunuyor. Hatta öyle ki, oyuncular rol için kaç tane yumruk yiyeceklerini bile sınırlandırıyorlar.

Beyazperde’nin aktardığı habere göre; "yapımcılara ve film ekibine göre, 51 yaşındaki Jason Statham, filmde ne kadar dayak yiyeceğini sınırlayan bir anlaşmayı stüdyo ile müzakere etti. 52 yaşındaki Vin Diesel'ın serinin yapımcılarından olan küçük kız kardeşi, oyuncunun yiyeceği yumruk sayısını kontrol ediyor. 47 yaşındaki Dwayne Johnson da filmde dayak yediği kadar dayak da attığını garanti edebilecek yapımcılar, kurgu editörleri ve dövüş koordinatörleri ile çalışıyor." deniyor.

Görünüşe göre bu baskıların sebebi, aralarında kimsenin diğerlerinden daha zayıf görünmediğinden emin olmak. Her fiziksel müdahaleye varsayımsal bir değer koyma fikri Diesel'den geldi, bu şekilde her birinin ne kadar dövüldüğünü yakından kontrol edebiliyor.

Bu sıra dışı bir anlaşma ve arkasında aktörlerin egolarını korumaktan başka bir sebebi yok gibi görünüyor. Aynı şartların, HIzlı ve Öfkeli serisi dışındaki diğer tüm projeleri için de geçerli olup olmadığı ise belirtilmiyor. Johnson ve Diesel'in sette birbirleriyle zorluk yaşadıkları bir sır değil, Statham'ın da bir şekilde bu çatışmaya karışıp karışmadığına dair ise bir bilgi bulunmuyor.


PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
Keanu Reeves bir kez daha şaşırtmayı başardıKeanu Reeves bir kez daha şaşırtmayı başardı
Chris Pine, JFK suikastını işleyecek Newsflash’te boy gösterecekChris Pine, JFK suikastını işleyecek Newsflash’te boy gösterecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dwayne "The Rock" Johnson Dwayne Johnson Vin Diesel Jason Statham Hızlı ve Öfkeli

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elvis Presley filminin tarihi belli oldu

Elvis Presley filminin tarihi belli oldu

Keanu Reeves bir kez daha şaşırtmayı başardı

Keanu Reeves bir kez daha şaşırtmayı başardı

Chris Pine, JFK suikastını işleyecek Newsflash’te boy gösterecek

Chris Pine, JFK suikastını işleyecek Newsflash’te boy gösterecek

"Randıman" filminin çekimleri başladı

"Randıman" filminin çekimleri başladı

Leonardo DiCaprio oyuncu olmak isteyenlere tavsiye verdi

Oscar ödüllü oyuncudan tavsiyeler

Shameless ve Ray Donovan’ın yayın tarihleri belli oldu

Shameless ve Ray Donovan’ın yayın tarihleri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.