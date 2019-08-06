"Hızlı ve Öfkeli" serisinin sert adamları sözleşme gereği asla yenilmiyor!

Uzun soluklu aksiyon serisi "Hızlı ve Öfkeli"nin başrol oyuncularının sözleşmelerinde yer alan bir madde şaşkınlık yarattı. Dwayne "The Rock" Johnson, Vin Diesel ve Jason Statham'ın sözleşmelerinde sözleşmelerinde dövüş kaybetmeme maddesi bulunduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncuların birbirlerinden ya da diğer karakterlerden alacakları darbelerde sınır şartları var.

Aksiyon filmlerinin aranan yüzleri hakkında Wall Street Journal’da çıkan habere göre; yer aldıkları filmlerde asla kaybetmemelerini dayatacak sözleşme maddeleri bulunuyor. Hatta öyle ki, oyuncular rol için kaç tane yumruk yiyeceklerini bile sınırlandırıyorlar.

Beyazperde’nin aktardığı habere göre; "yapımcılara ve film ekibine göre, 51 yaşındaki Jason Statham, filmde ne kadar dayak yiyeceğini sınırlayan bir anlaşmayı stüdyo ile müzakere etti. 52 yaşındaki Vin Diesel'ın serinin yapımcılarından olan küçük kız kardeşi, oyuncunun yiyeceği yumruk sayısını kontrol ediyor. 47 yaşındaki Dwayne Johnson da filmde dayak yediği kadar dayak da attığını garanti edebilecek yapımcılar, kurgu editörleri ve dövüş koordinatörleri ile çalışıyor." deniyor.