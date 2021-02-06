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"Hizmetlerimizi, fikirleri dikkate alarak yönlendiriyoruz"

06.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Hisarcık Belediyesi halkın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm aramak amacıyla halk toplantısı düzenledi.Halk toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, temel önceliği milleti yaşatmak olan yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu hizmeti hızlı bir şekilde onlara sunabilmesi olduğunu söyledi.Çalışkan, ”Bu anlamda vatandaşlarımızın kendilerince çözüm bulamadıkları noktalarda bize anlatacakları hususları, istek, şikayet, talep ve önerilerini dinlemek ve imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmak için her ayın ilk cuma günü başkanlık makamında halk toplantısı düzenliyoruz.

Kütahya’nın Hisarcık Belediyesi halkın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm aramak amacıyla halk toplantısı düzenledi.
Halk toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, temel önceliği milleti yaşatmak olan yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu hizmeti hızlı bir şekilde onlara sunabilmesi olduğunu söyledi.
Çalışkan, ”Bu anlamda vatandaşlarımızın kendilerince çözüm bulamadıkları noktalarda bize anlatacakları hususları, istek, şikayet, talep ve önerilerini dinlemek ve imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmak için her ayın ilk cuma günü başkanlık makamında halk toplantısı düzenliyoruz. Onların taleplerine anında çare bulurken, ilçemiz için fikirlerini dikkate alarak hizmetlerimizi yönlendiriyoruz. Bizlere güvenen kıymetli hemşerilerimize, samimiyet ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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