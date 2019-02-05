Mourinho dünyaya rezil oldu!

Real Madrid, Porto, Chelsea ve Inter Milan gibi futbol takımlarının teknik direktörlüğünü yapmış olan Manchester United'ın yöneticisi Mourinho'nun buz üstünde duramaması nedeniyle pazartesi günü oynanan Avrupa Hokey Ligi müsabakasında yürümesi için rinke sembolik bir kırmızı halı serildi. Ancak halı, Mourinho'nun başına gelenlere engel olamadı.

Kaza, St. Petersburg'lu SKA ve Omsk'lu Avangard takımlarının oyunu sırasında Mourinho'nun hokey topunu buzun üzerine bırakmasının hemen ardından yaşandı. Oyuncular derhal yere düşen efsanevi antrenörün yardımına koştu. Mourinho ayağa kalktı ve buzun üzerinde gülümseyerek yürüyüp gitti. Görünüşe göre herhangi bir yara almadı.

Mourinho, aralık ayında Liverpool karşısında 3-1 mağlup olunmasının ardından, Manchester United'daki görevinden ayrılmıştı.



