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Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni

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SİNEMA TV  | 01.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Hollanda'da bu yıl 7'incisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali'nde (RTFF), Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Anons", "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni

Amsterdam kentinde düzenlenen törende, Türk ve Hollandalı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinci seçilen filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, bin avro ile ödüllendirildi.

Festivalde, "En İyi Yönetmen" ödülünü de aynı filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun aldı. Yönetmen bu başarısıyla ayrıca 750 avro ödül kazandı.

En iyi filmin ödülü Yunus Emre Enstitüsü Amsterdam Müdürü Abdullah Altay tarafından, filmin yönetmeni adına başrol oyuncularından Şencan Güleryüz'e verildi.

Bu yıl ilk defa yapılan "Filme özendirme" ödülünü ise Michael Önder'in yönettiği "Taksim Hold'em" filmi kazandı. Filmin başarısı için 500 avro ödül verildi.

Hollanda Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen festival kapsamında Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam ve Delft kentlerinde 9 Türk filmi gösterildi. 29 Mayıs'ta başlayan festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.

(AA)

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7. Kırmızı Lale Film Festivali ödül töreni

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