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Hollanda'da kısırlık tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıktı

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DÜNYA  | 13.04.2019 05:16 | Son Güncelleme

Hollanda'da kısırlık tedavisi yapan bir doktor, tedavi ettiği hastalardan dünyaya gelen 49 çocuğun babası çıktı.

Hollanda'da kısırlık tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıktı

BBC'nin haberine göre, yapılan DNA testleri, iki yıl önce ölen doktor Jan Karbaat'ın Rotterdam yakınında Bijdorp'deki kliniğinde tedavi gören hastalardan dünyaya gelen 49 çocuğun babası olduğunu doğruladı.

Tedaviyle doğan bir grup çocuk ve ebeveynlerinin Jan Karbaat hakkındaki iddiaları, 2017 yılında yargıya taşınmıştı.

Karbaat'ın Nisan 2017'de 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından evinden alınan malzemeler, DNA testi için kullanılmıştı.

Davacı 49 çocuğu temsil eden avukat Tim Bueters, yıllar süren belirsizliğin ardından gelen sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Jan Karbaat'ın kendisini "aşılama alanının öncüsü" olarak adlandırdığı, kliniğinin verilerde, donör beyanlarında ve analizlerde tahrifat iddiaları üzerine 2009 yılında kapatıldığı ifade edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda kısırlık tedavisi doktor

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