Hollanda devi Ajax Şampiyonlar Ligi performansıyla son sırada yer aldı! 6 gol, 3 penaltı ve 1 kırmızı kart...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Hollanda ekibi Ajax deplasmanda Chelsea’ye 5-1 yenilerek 3 maçta 3 mağlubiyet aldı. Hollanda temsilcisi Ajax, puansız ve -10 averajla Şampiyonlar Ligi'nin son sırasında yer aldı.

CHELSEA MAÇI DA KAYIP

Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 5-1'lik skorla kazandı ve 6 puana yükseldi. Chelsea, hakem Felix Zwayer'in 3 kez penaltı noktasını gösterdiği maçta Ajax'ı Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao ve Tyrique George'un golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorts'tan geldi.

KIRMIZI AKRT GÖRDÜ! GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Ajax'ın önemli oyuncularından Kenneth Taylor kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Kenneth Taylor, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası 17. dakikada direkt kırmızı kartla ihraç edildi.

LİG ETABININ SON SIRASINDA

Hollanda temsilcisi Ajax, Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta Inter’e evinde 2-0, Marsilya’ya deplasmanda 4-0 ve bu hafta Chelsea’ye 5-1 yenilerek, puansız ve -10 averajla Şampiyonlar Ligi'nin son sırasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Chelsea, Karabağ deplasmanına gidecek. Ajax ise 5 Kasım'da temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.