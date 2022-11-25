HOLLANDA EKVADOR MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda Ekvador maçına saatler kaldı. Heyecanlı geçmesi beklenen maç için geri sayım sürüyor. 2022 Dünya Kupası açılış maçında Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle deviren Güney Afrika ekibi sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Senegal'i 2-0 yense de otoritelerden geçer not alamayan Hollanda milli takımının ise bu maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. İşte Hollanda Ekvador maçının saati ve kanalı...

HOLLANDA EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda Ekvador maçı bugün (25 Kasım 2022 Cuma) saat 19.00'da oynanacak.

HOLLANDA EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda Ekvador maçı TRT 1 ve TRT 4K üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

HOLLANDA EKVADOR MAÇI CANLI TAKİP

HOLLANDA EKVADOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, F de Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Memphis, Bergwijn.

Ekvador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia.

HOLLANDA DÜNYA KUPASI KADORSU

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EKVADOR DÜNYA KUPASI KADORSU

EKVADOR DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ



