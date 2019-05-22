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Hollanda kraliçesinin çılgın dansına sansür!

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

Hollanda Kralı William'ın eşi Kraliçe Maxima'nın 20 yıl önce, İspanya'nın Sevilla şehrinde katıldığı Nisan Festivali'nin görüntüleri ortaya çıktı. Kraliçenin kendinden geçmiş şekilde dans ettiği video fenomen haline gelince görüntülere sansür getirildi.

Hollanda Kralı William ve eşi Kraliçe Maxima Zorreguieta, 20 yıl önce Sevilla'da Nisan Festivali etkinliğe katıldı. Sıkışık protokole rağmen, çift üç prenses Amalia, Alexia ve Ariane'nin de katılımıyla İtalya konsolosluğu konutundaki resepsiyona katıldı.

Kraliçe Maxima burada Los Alpresa isimli grubun şarkısının ritmine kapılarak Abengoa şirketinin üyelerinden Toni Benjumea ile çılgınlar gibi dans etti. Video davette yer alan bir katılımcı tarafından yıllar sonra sosyal medyada paylaşılınca bir anda fenomen haline geldi. Hollanda makamları flamenko dansı yapan Kraliçe Mxima'nın görüntülerinin kraliyet ailesine zarar verdiğini iddia ederek sansür uygulama kararı aldı.

BM Genel Sekreteri'nin özel danışmanı olarak Etiyopya turunda olan Kraliçe Maxima ise video ve sansürle ilgili herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
hollanda kraliçesi maxima william sevilla

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