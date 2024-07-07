Hollanda'nın hocası haddini biraz aştı! ''Türkiye küçük bir futbol ülkesi''

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, "Bütün ülke için özel bir his diye düşünüyorum. Gerçekten gurur duyacağız. Bu akşam birazcık zorlandık ama bizim için basit bir başarı olmadı." dedi.

"TÜRKİYE, KÜÇÜK BİR ÜLKE"

Koeman, "Büyük bir turnuvada oynayan büyük bir futbol ülkesi olduğunuzda kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Rakibiniz küçük bir futbol ülkesi olsa da mücadele etmeli, savaşmalısınız." dedi.

"FİNALDE İSPANYA’YI İSTERİM"

Finalde hangi takımı istersin soruna ise Koeman, "Önce yarı final maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Çarşamba akşamı iki büyük ülke arasında büyük bir mücadele olacak. Tarih olarak iki ülke birbiriyle mücadele etti. Finalde İspanya’yı isterim. Çünkü Fransa ile aynı guruptayız. Öncelikle yarı finale hazırlanmalıyız” diye cevap verdi.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuşan Hollandalı teknik direktör, "Çok iyi oynayan bir oyuncu. Bu karar oyuncunun verdiği bir karar. Türkiye formasını seçti. Kendisine başarılar diliyorum. Bu akşam müthiş bir maç oynadı" ifadelerini kullandı.





