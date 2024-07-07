SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. Hollanda'nın hocası haddini biraz aştı! ''Türkiye küçük bir futbol ülkesi''

Hollanda'nın hocası haddini biraz aştı! ''Türkiye küçük bir futbol ülkesi''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.07.2024 10:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Türkiye maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam birazcık zorlandık ama bizim için basit bir başarı olmadı. Türk Milli Takımı bugün ellerinden geleni yaptı. Biz de büyük bir yürekle maçı oynadık" dedi. Koeman'ın bu sözlerinin ardından kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti.

Hollanda'nın hocası haddini biraz aştı! ''Türkiye küçük bir futbol ülkesi''

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, "Bütün ülke için özel bir his diye düşünüyorum. Gerçekten gurur duyacağız. Bu akşam birazcık zorlandık ama bizim için basit bir başarı olmadı." dedi.

"TÜRKİYE, KÜÇÜK BİR ÜLKE"

2024-07-06T204710Z_779634108_UP1EK761LQJ9M_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-NLD-TUR-REPORT

Koeman, "Büyük bir turnuvada oynayan büyük bir futbol ülkesi olduğunuzda kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Rakibiniz küçük bir futbol ülkesi olsa da mücadele etmeli, savaşmalısınız." dedi.

"FİNALDE İSPANYA’YI İSTERİM"

2024-07-06T190635Z_1750872096_UP1EK761H2XYQ_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-NLD-TUR-REPORT

Finalde hangi takımı istersin soruna ise Koeman, "Önce yarı final maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Çarşamba akşamı iki büyük ülke arasında büyük bir mücadele olacak. Tarih olarak iki ülke birbiriyle mücadele etti. Finalde İspanya’yı isterim. Çünkü Fransa ile aynı guruptayız. Öncelikle yarı finale hazırlanmalıyız” diye cevap verdi.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuşan Hollandalı teknik direktör, "Çok iyi oynayan bir oyuncu. Bu karar oyuncunun verdiği bir karar. Türkiye formasını seçti. Kendisine başarılar diliyorum. Bu akşam müthiş bir maç oynadı" ifadelerini kullandı.

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ay yıldızlı milliler turnuvaya veda etti! Spor yazarlarından Montella'ya sert eleştiriler: "Uyuyor adeta..."Ay yıldızlı milliler turnuvaya veda etti! Spor yazarlarından Montella'ya sert eleştiriler: "Uyuyor adeta..."
''Pas yapmayı bile unuttuk''''Pas yapmayı bile unuttuk''
Sarıgül'den Hollanda yenilgisi sonrası o isme videolu tepki!Sarıgül'den Hollanda yenilgisi sonrası o isme videolu tepki!
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye euro 2024
En Çok Okunan Haberler
Mahkeme kararını verdi! O isim de kızıymış

Mahkeme kararını verdi! O isim de kızıymış

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yollarda yeni dönem başlayacak! Akıllı ulaşım sistemleri kuruluyor: Tarih verildi

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yollarda yeni dönem başlayacak! Akıllı ulaşım sistemleri kuruluyor: Tarih verildi

''Sıradan bir futbol insanı''

''Sıradan bir futbol insanı''

Eski HDP Milletvekili skandallara devam ediyor!

Eski HDP Milletvekili skandallara devam ediyor!

''Pas yapmayı bile unuttuk''

''Pas yapmayı bile unuttuk''

Hollandalı efsaneden maç sonu ilginç yorum!

Hollandalı efsaneden maç sonu ilginç yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.